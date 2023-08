Omzetdaling en nettoverlies bij Allbirds in tweede kwartaal

Allbirds, Inc. heeft in het tweede kwartaal een omzetdaling van 9,8 procent genoteerd. Dit blijkt uit het kwartaalverslag van het Amerikaanse bedrijf. Daarbij schreef het bedrijf rode cijfers, maar verslechterde het nettoverlies in het kwartaal in ieder geval niet.

De omzet kwam door de daling neer op 70,5 miljoen dollar. Omgerekend is dit 64,2 miljoen euro. Hoewel het jaar op jaar een daling is, is de omzet wel hoger dan in het tweede kwartaal van 2021.

Allbirds, Inc. schreef het afgelopen kwartaal nog wel een nettoverlies van 28,9 miljoen dollar (26,3 miljoen euro). Dit is ongeveer gelijk aan het verlies dat het bedrijf noteerde in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Allbirds is bezig met een strategische transformatie van het bedrijf. Deze transformatie moet het merk weer op een winstgevend groeipad zetten.