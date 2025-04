Omzetdaling LVMH door tarieven Trump raakt luxe smaak

Parijs - Luxegigant LVMH zag de omzet in het eerste kwartaal van 2025 met twee procent dalen tot 20,3 miljard euro (23 miljard dollar), doordat de tarieven van de Amerikaanse president Donald Trump de wereldeconomie deden schudden, aldus het bedrijf op maandag.

De producent van Louis Vuitton-tassen en Dom Perignon-champagne, eigendom van Bernard Arnault, de rijkste man van Europa, genereert een kwart van zijn omzet in de Verenigde Staten.

Ondanks behoorlijke cijfers in mode, horloges en juwelen in het land, zag LVMH een ‘lichte daling’ in de totale Amerikaanse omzet, aldus het bedrijf in een verklaring - zonder een cijfer te geven voor die daling.

In zijn zogenaamde ‘Bevrijdingsdag’ van 2 april kondigde Trump een reeks tarieven aan op handelspartners over de hele wereld, waaronder een heffing van 20 procent op goederen uit de Europese Unie, voordat hij terugkrabbelde en de implementatie ervan voor 90 dagen opschortte.

“We moeten allemaal... heel kalm blijven, want we bevinden ons op onbekend terrein,” vertelde financieel directeur Cecile Cabanis van LVMH aan analisten. “Het ergste is nooit zeker.”

Arnault en twee van zijn kinderen behoorden tot de prominente figuren bij de inauguratie van Trump in januari. Hij zei in februari dat hij niet over tarieven wilde praten en dat hij “er de voorkeur aan zou geven kalm te handelen”.

Arnault erkende wel dat LVMH “zwaar was benaderd” om zijn productie aanwezigheid in de Verenigde Staten op te voeren en dat dit “serieus werd overwogen”.

Sinds de tarieven echter door Trump werden aangekondigd, heeft de Franse president Emmanuel Macron een beroep gedaan op Franse bedrijven om investeringen in de Verenigde Staten op te schorten.

Cabanis zei dat het concern de productie van Louis Vuitton- en Tiffany-goederen in de Verenigde Staten zou kunnen opvoeren, waar ongeveer een derde van de vraag lokaal werd geproduceerd. Maar ze gaf aan dat er ook prijsverhogingen voor consumenten zouden kunnen komen.

Ze zei dat LVMH hoopte dat de opschorting van de tarieven “enige onderhandeling mogelijk zou maken en een ... positief resultaat zou opleveren”.

De groep achter Loewe en Dior zag de wereldwijde omzet uit mode en lederwaren in het eerste kwartaal met vier procent dalen tot 10,1 miljard euro.

Wijn en gedistilleerde dranken was de zwaarst getroffen sector voor de maker van Moët & Chandon-champagne en Hennessy, met een daling van acht procent over de hele wereld, met name als gevolg van de cognacs markt.

De omzet uit parfums en cosmetica bleef echter stabiel op 2,17 miljard euro, net als de omzet uit horloges en juwelen op 2,48 miljard euro.