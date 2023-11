Omzetdaling voor Steve Madden in derde kwartaal

De omzet van Steve Madden daalde in het derde kwartaal met 0,7 procent tot 552,7 miljoen dollar. Omgerekend komt dit neer op 517,9 miljoen euro.

De brutowinst van het bedrijf bedroeg 232,6 miljoen dollar (217,9 miljoen euro) en de nettowinst toerekenbaar aan Steven Madden, Ltd. steeg tot 64,4 miljoen dollar (60,3 miljoen euro).

In een toelichting op de bedrijfsresultaten zei Edward Rosenfeld, voorzitter en CEO van het bedrijf: "We zijn verheugd dat we in het derde kwartaal weer een jaar-op-jaar winstgroei konden realiseren, wat de kracht en duurzaamheid van ons bedrijfsmodel in uitdagende operationele omgevingen aantoont."

De omzet van de groothandel bedroeg 433,5 miljoen dollar (406,2 miljoen euro), een daling van 0,3 procent. De groothandelsomzet in de categorie schoenen daalde met 7,5 procent en de omzet uit groothandel voor accessoires/kleding steeg met 22,7 procent.

De direct-to-consumeromzet bedroeg 116,4 miljoen dollar (109 miljoen euro), een daling van 1,8 procent als gevolg van een daling in de e-commercebusiness. Het bedrijf eindigde het kwartaal met 251 fysieke winkels en vijf e-commerce websites, evenals 22 door het bedrijf geëxploiteerde concessies in internationale markten.