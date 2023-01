Omzetgroei bij Richemont in derde kwartaal, vooral succes in Japan

In het derde kwartaal van boekjaar 2022 heeft het Zwitserse luxeconglomeraat Compagnie Financière Richemont SA een omzetgroei behaald van acht procent, gerekend met actuele wisselkoersen. De verkoopcijfers stegen veruit het sterkst in Japan, waar het bedrijf niet alleen baat had bij de terugkeer van toerisme maar ook met de relatief zwakke Japanse yen, zo blijkt uit de kwartaalcijfers van Richemont.

Het conglomeraat heeft zowel luxe juwelen- en horlogemerken in het portfolio, zoals Cartier en Vacheron Constantin, maar ook modewebshops Net-a-porter en The Outnet. De omzet van het hele bedrijf lag in het derde kwartaal op 5,4 miljard euro.

In Japan groeide de omzet van Richemont met dertig procent naar 477 miljoen euro. Japan is, als enkel land, een relatief grote markt voor Richemont. Ter vergelijking: in de hele regio Europa werd een omzet van bijna 1,3 miljard euro behaald. Deze lag zeventien procent hoger dan in het derde kwartaal een jaar eerder.

De grootste markt van Richemont is de regio Azië-Pacific, waaronder China en Australië vallen. Hier daalde de omzet met zeven procent naar 1,9 miljard euro. Dat had vooral te maken met de scherpe toename van coronagevallen in China in het derde kwartaal. Door de afwezigheid van personeel moesten sommige winkels van Richemont tijdelijk sluiten. De omzet daalde daar in het derde kwartaal met 24 procent.