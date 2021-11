Omzetgroei van 24 procent voor TJX Companies, Inc.

TJX Companies, Inc., het moederbedrijf van onder andere TK Maxx, heeft in het derde kwartaal een omzetgroei van 24 procent behaald. De omzet kwam daardoor neer op 12,3 miljard dollar, omgerekend zo’n 11 miljard euro.

Wanneer vergeleken wordt met twee jaar terug, voor de pandemie, kwam de omzet 20 procent hoger uit in het derde kwartaal. Het netto inkomen voor het kwartaal kwam neer op 1 miljard euro, omgerekend 884,6 miljoen euro.

In de eerste negen maanden van het huidige boekjaar behaalde TJX Companies, Inc. een omzet van 34,7 miljoen dollar. Omgerekend komt dit neer op 30,7 miljard euro. Dit bedrag behaalde het bedrijf door een stijging van 64 procent in vergelijking met een jaar eerder. De omzet in de eerste negen maanden ligt daarnaast 18 procent hoger dan voor corona. Het netto inkomen in de periode komt neer op 2,3 miljard dollar, omgerekend 2 miljard euro.