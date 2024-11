Omzetplus van 11 procent voor Pandora

Sieradenketen Pandora heeft in het derde kwartaal een omzetstijging van 11 procent genoteerd. Pandora is de laatste jaren druk bezig om het imago te verfijnen en het merk hoger te positioneren. Deze inzet lijkt nu de vruchten af te werpen.

“We zijn erg blij met onze sterke resultaten dit kwartaal, vooral in de context van de huidige macro-economische achtergrond”, aldus Alexander Lacik, President en CEO van Pandora in het kwartaalverslag. “We transformeren de perceptie van Pandora naar een volwaardig juwelenmerk en het volgende hoofdstuk van onze groei wordt ontgrendeld door meer consumenten voor ons merk te interesseren. Stap voor stap benutten we de vele onbenutte mogelijkheden en we zullen blijven investeren in onze strategische groei-initiatieven.”

Niet alleen de omzet laat positieve tekenen zien, ook het netto resultaat verbetert. Pandora behaalde in het derde kwartaal een nettowinst van 595 miljoen Deense kroon, een stijging van ruim 50 miljoen. Omgerekend bij huidige wisselkoersen is dit 79,5 miljoen euro.