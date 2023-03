Omzetplus van 12 procent voor H&M Group in eerste kwartaal 2023

De H&M Group heeft in het eerste kwartaal van het financiële boekjaar 2023 een omzetplus van 12 procent behaald. De omzet kwam hierdoor neer op 54,8 miljard Zweedse kroon (4,9 miljard euro), zo blijkt uit een persbericht van de groep.

De H&M Group is het moederbedrijf van H&M, Cos, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M Home, Arket en Afound. De groep gaat in het korte bericht niet verder in op de resultaten van het eerste kwartaal. Deze worden op 30 maart 2023 verder toegelicht. Het is dus ook nog niet duidelijk of H&M Group in het kwartaal winst heeft gemaakt of verlies heeft gedraaid.

Het afgelopen boekjaar, 2022, behaalde het bedrijf eveneens een omzetplus van 12 procent. De omzet voor het gehele boekjaar kwam neer op 223,6 miljard Zweedse kroon (19,9 miljard euro).