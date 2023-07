Omzetplus van 21,7 procent voor Tod’s S.p.A. in H1

Italiaans modebedrijf Tod’s S.p.A. heeft in het eerste halfjaar van het huidige boekjaar een omzetplus van 21,7 procent behaald. Hierdoor kwam de omzet over de periode neer op 569,1 miljoen euro, zo blijkt uit het financiële verslag.

Modemerk Tod’s behaalde 283,3 miljoen euro aan omzet over het halfjaar dankzij een plus van 21,3 procent. Schoenenmerk Roger Vivier stond met een omzet van 152,5 miljoen euro op de tweede plek van alle merken uit het portfolio. Het merk zag in het halfjaar een groei van 28,4 procent. Schoenenmerk Hogan noteert een omzetplus van 14,3 procent en een omzet van 108,5 miljoen euro. Schoenenmerk Fay was goed voor 23,5 miljoen euro en een plus van 19,8 procent.

Het Italiaanse bedrijf geeft aan dat de merken Tod’s en Roger Vivier vooral ‘briljant’ waren. Ook wordt de omzetgroei van Tod’s S.p.A. toegeschreven aan het herstel van de Aziatische markt. Deze markt voelde tot vrij recent de na-effecten van de pandemie en de diverse lockdowns in het gebied.

Wanneer de resultaten van Tod’s S.p.A. worden opgebroken in mode categorieën, dan is te zien dat de meeste omzet nog steeds uit het schoenensegment komt. Schoenen leverden de Italiaanse groep een omzet van 439,3 miljoen euro op dankzij een plus van 18,9 procent. De lederen goederen en accessoires categorie zag een toename van 32,9 procent waardoor het uiteindelijk neerkomt op 96,4 miljoen euro. Kleding is ‘maar’ goed voor 33,1 miljoen euro dankzij een stijging van 28,7 procent.