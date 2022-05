Omzetplus van 28 procent bij VF Corporation in boekjaar 2021

Amerikaanse modegroep VF Corporation heeft in het boekjaar een omzetplus van 28 procent behaald, zo blijkt uit een financiële update van het bedrijf. Door de toename kwam de omzet uit op 11,8 miljard dollar, omgerekend 11,1 miljard euro.

De stijging werd voornamelijk gestuwd door toenames in de grootste regio’s en merken in het portfolio in het bedrijf, aldus het verslag. In het boekjaar werd ook een operationeel resultaat van 1,6 miljard dollar behaald, omgerekend 1,5 miljard euro. Daarnaast is te lezen dat het netto inkomen van het bedrijf flink verbeterde in het boekjaar - namelijk van 407,8 miljoen naar 1,4 miljard dollar. Omgerekend is dit 385,6 miljoen euro naar 1,3 miljard euro.

De resultaten van het gehele boekjaar werden gestuwd door positieve resultaten in het laatste kwartaal van het boekjaar. Zo werd een omzetplus van 9 procent gerealiseerd waardoor de omzet op 2,8 miljard dollar uitkwam (2,6 miljard euro). Het operationeel inkomen van het vierde kwartaal kwam neer op 192 miljoen dollar (181,6 miljoen euro).