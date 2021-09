Omzetplus van 49 procent voor Inditex in eerste halfjaar

Spaanse modereus Inditex heeft in het eerste halfjaar van het huidige boekjaar een omzetplus van 49 procent behaald. Het bedrijf haalde hierdoor een omzet van 11,9 miljard euro binnen, zo blijkt uit het financiële verslag.

De brutowinst kwam aan het einde van de zes maanden neer op 6,9 miljard euro dankzij een stijging van 53 procent in vergelijking met een jaar eerder. Het ebitda landde op 3,1 miljard euro door een stijging van 109 procent en het netto-inkomen bedraagt 1,3 miljard euro.

De resultaten zijn een flinke verbetering voor de Spaanse reus. In het eerste halfjaar van 2020 kwam het ebitda nog 198 miljoen euro in de min uit. Ook het netto inkomen werd toen in rode cijfers geschreven en kwam uit op een verlies van 195 miljoen euro.

Op dit moment is 99 procent van de winkels van Inditex geopend. De groep is het moederbedrijf van onder andere Zara, Pull & Bear, Oysho, Uterqüe, Stradivarius, Bershka en Massimo Dutti. Inditex schrijft dat de nieuwe herfst/winter collecties goed wordt ontvangen door de klanten. De omzet ligt tussen 1 augustus en 9 september 22 procent hoger dan vorig jaar en 9 procent hoger als dezelfde periode in 2019.