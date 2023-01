Omzetplus van 8,3 procent bij About You in derde kwartaal boekjaar 22/23

About You Holding SE heeft in het derde kwartaal van het huidige boekjaar een omzetplus van 8,3 procent behaald. De omzet kwam hierdoor uit op een niveau van 554,9 miljoen euro, zo blijkt uit het persbericht. De groei ligt een stuk lager dan een jaar eerder, toen een groei van 48 procent werd behaald in het derde kwartaal.

De groep schrijft dat de resultaten zijn behaald ondanks ‘doorgezette ongunstige macro economische omstandigheden’. Het aangepaste ebitda (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie) van About You Holding SE komt in het kwartaal neer op een verlies van 43,1 miljoen euro, waar dit een jaar eerder nog maar 30,5 miljoen euro was. Het vergrote verlies wordt mede veroorzaakt door investeringen in strategische initiatieven van de groep.

Het bedrijf noteert wel dat consumenten meer en meer trekken naar afgeprijsde items. Hierdoor is de gemiddelde waarde van een bestelling met 6 procent gezakt naar een bedrag van 55,3 euro. Daar tegenover staat dat het gemiddeld aantal keren dat een klant bij About You besteld is toegenomen naar drie keer per jaar.