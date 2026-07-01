Omzetplus voor kledingwinkels, schoenenwinkels blijven stabiel in mei

De omzetcijfers voor de maand mei zijn binnen bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. Uit de cijfers blijkt dat kledingwinkels een plus van 3,7 procent hebben genoteerd. Hiermee komt de sector net iets onder het niveau van de algehele non-food sector uit (plus van 3,9 procent).

Een opvallend gegeven uit de cijfers is dat kledingwinkels de grootste omzetplus zagen van branches online. Daar werd namelijk 14 procent meer omgezet dan een jaar geleden.

De gehele detailhandel (food en non-food) noteert in de maand mei een plus van 2,9 procent in vergelijking met een jaar eerder. Het verkoopvolume was 2,3 procent hoger, wat betekent dat de hogere omzet gedeeltelijk te wijten is aan hogere verkoopprijzen.

Van alle sectoren binnen de detailhandel zagen de winkels in schoenen- en lederwaren de kleinste stijging in de maand. De plus komt namelijk neer op 0,7 procent, aldus het CBS.