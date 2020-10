Omzetplus voor modebranche in derde kwartaal

De modebranche heeft in het derde kwartaal een omzetplus gezien van 4,6 procent, zo blijkt uit de INretail GFK-fashionscan. Toch is het algemene beeld sinds het begin van het jaar minder rooskleurig. In de eerste negen maanden van dit jaar lag de omzet in de modebranche 6,1 procent lager dan dezelfde periode vorig jaar.

Als een verschil wordt gemaakt tussen online en fysieke retail liggen de cijfers nog verder uit elkaar. De omzet van fysieke winkels in de branche ligt namelijk 16,8 procent onder het niveau van vorig jaar. In het derde kwartaal ligt de omzet van fysieke winkels ‘maar’ 2,9 procent onder het niveau van vorig jaar. De online omzet laat juist een plus van 19,9 procent zien.

Waarschijnlijk niet verbazingwekkend maar opnieuw voeren casual items de boventoon met een omzetplus van 27,1 procent. Sweaters plussen namelijk met 11,7 procent in het derde kwartaal. De blazer verdwijnt steeds verder op de achtergrond met een min 18 procent in het kwartaal. Over het algemeen doet dames- en herenmode bovenmode het slecht in de eerste drie kwartalen van dit jaar. Gemiddeld genomen kennen de categorieën een min van 21,9 en 14,1 procent. Winnaars van dit jaar, de categorieën waar nog wel een omzetplus wordt behaalt gemiddeld genomen zijn de baby- en kinder bovenmode, algemene ondermode en beenmode, aldus de INretail GFK-fashionscan.