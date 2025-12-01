Omzetplussen voor schoenen- en kledingwinkels in oktober

Zowel kleding- als schoenenwinkels hebben in oktober een omzetplus genoteerd, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De omzet van de gehele detailhandelsector steeg in de maand met 3,1 procent ten opzichte van oktober 2024.

De schoenen en lederwaren-winkels lieten de hoogste stijging zien van de gehele detailhandel. Een plus van 5,6 procent werd genoteerd, terwijl in september nog een min van 4,1 procent gold. Kledingwinkels noteerden een bescheiden plus van 2,2 procent - lager dan de plus van 4,6 procent in september.

De detailhandel zag ook meer omzet online. De gehele sector zag een plus van 4,8 procent in de online omzet. Dit gold alleen niet voor webshops met kleding en mode-artikelen. Dat segment zag als enige van de detailhandel een terugloop in omzet online. In oktober nam de online omzet met 3,8 procent af.