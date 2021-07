Omzetstijging bij Prada en hogere winst dan verwacht in H1

Milaan - De Italiaanse luxegroep Prada heeft in de eerste helft van het jaar 2021 een beter dan verwachte nettowinst geboekt en zijn omzet met 60 procent zien stijgen, zo meldt het Franse persbureau AFP.

De nettowinst kwam uit op 97 miljoen euro, tegen een verlies van 180 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder, op het hoogtepunt van de pandemie.

Het resultaat lag daarmee boven de verwachtingen van analisten, die een nettowinst van 78 miljoen euro hadden voorspeld, volgens de financiële informatieverstrekker Factset Estimates. Ook de omzet van Prada overtrof de verwachtingen van de analisten, met een stijging tot 1,5 miljard euro, tegenover de voorspelling van 1,42 miljard euro.

Hoewel 17 procent van de Prada-winkels in de eerste helft van het jaar gesloten bleef als gevolg van de coronamaatregelen, bereikte de detailhandelsomzet 1,28 miljard euro, waarmee het niveau van vóór de pandemie werd overtroffen met een stijging van 8 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2019.

De groep boekte een bedrijfsresultaat (EBIT) van 166 miljoen euro, hoger dan verwacht en dan de 150 miljoen euro die in de eerste helft van 2019 werd geboekt.

“Ondanks een nog steeds onzekere omgeving hebben we een aanzienlijke verbetering van de winstgevendheid bereikt,” zei Patrizio Bertelli, CEO van Prada. “Wij verwachten dat dit positieve momentum in de tweede helft van het jaar zal aanhouden,” voegde hij eraan toe.

In 2020 leed het label een nettoverlies van 54 miljoen euro als gevolg van de pandemie, die tot de sluiting van vele winkels leidde en een einde maakte aan het internationale toerisme.

In de eerste helft van 2021 stegen de detailhandelsverkopen in Asia-Pacific met 65 procent tot 599 miljoen euro bij constante wisselkoersen, vooral dankzij het vasteland van China (+77 procent), Taiwan (+74 procent) en Korea (+108 procent). In vergelijking met 2019 is de stijging 35 procent.

De omzetstijging in Europa, waar gemiddeld 36 procent van de winkels gesloten bleef, was gematigder en steeg met 19 procent tot 263 miljoen euro ten opzichte van 2020, maar bleef aanzienlijk lager dan in 2019 (-29 procent). De “verkoop in Europa herstelde zich echter snel na de heropening van de winkels, dankzij de sterke vraag van lokale klanten die de aanhoudende afwezigheid van toeristen gedeeltelijk compenseerde”, aldus Prada.

Naast het gelijknamige merk omvat de luxegroep ook Miu Miu, Car Shoe en Church’s.(AFP)

Beeld: Prada Eyewear