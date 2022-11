Omzetstijging én nettoverlies voor Richemont in financiële halfjaar

Compagnie Financière Richemont SA heeft in de eerste zes maanden van het huidige boekjaar een omzetplus van 24 procent behaald. De omzet kwam hierdoor uit op 9,7 miljard euro, zo blijkt uit het financiële verslag van het bedrijf.

Niet alleen de omzet kwam hoger uit, ook de operationele winst steeg met 26 procent. Hierdoor kwam het operationele resultaat neer op 2,7 miljard euro. Echter was de nettoresultaat van het bedrijf negatief, een verlies van 766 miljoen euro, zo blijkt uit het verslag. Uit de gegevens blijkt dat het verlies vooral zit in operationele activiteiten die zijn stop gezet. Zo werd er 2,9 miljard euro afgeboekt op YNAP en een herwaardering van de nettoactiva van YNAP.

Richemont behaalde de meeste omzet in de Asia Pacific-regio. De omzet steeg hier met 3 procent naar een niveau van 3,7 miljard euro. Geheel Amerika volgt als tweede grootste markt met een omzet van 2,2 miljard euro dankzij een stijging van 40 procent. Thuismarkt Europa was goed voor 2,1 miljard euro dankzij een toename van 45 procent. Japan wordt door Richemont separaat in het verslag genoemd. In het land werd een omzet genoteerd van 807 miljoen euro en een stijging van 66 procent in het eerste halfjaar van het boekjaar. In het Midden Oosten en Afrika behaalde de groep een omzet van 730 miljoen euro met een stijging van 25 procent.

Compagnie Financière Richemont SA is het moederbedrijf van onder andere Cartier, IWC Shaffhausen, Alaïa, AZ Factory, Chloé, Delvaux, Purdey. Daarnaast is het verantwoordelijk voor de operationele activiteiten van Net-a-Porter, Mr Porter, The Outnet en Yoox.