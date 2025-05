JD.com boekt omzetstijging, maar toezichthouder roept e-commercegigant op het matje

Beijing, 13 mei 2025 (AFP) – JD.com noteerde een omzetstijging in het eerste kwartaal. De Chinese e-commercegigant zet fors in om zich te vestigen in de zeer competitieve sector van maaltijdbezorging in China.

Het in Beijing gevestigde shoppingplatform ondervindt al enkele jaren druk door een aanhoudende daling van de binnenlandse bestedingen en de toegenomen concurrentie met zijn belangrijkste rivaal, Alibaba.

Beleggers letten nu scherp op signalen over hoe JD.com het zal doen in zijn poging om de dominante aanbieder van maaltijdbezorging, Meituan, uit te dagen, na de lancering van een eigen maaltijdservice in februari.

JD.com behaalde een netto-omzet van 301,1 miljard yuan (41,8 miljard dollar) in de periode van drie maanden die eindigde op 31 maart, volgens resultaten die zijn gepubliceerd op de Hong Kong Stock Exchange.

Dit cijfer vertegenwoordigde een sprong van 15,8 procent op jaarbasis, waarmee het een Bloomberg-voorspelling van 12 procent overtrof en meer dan twee keer zo snel groeide als de groei van 7 procent in het eerste kwartaal van vorig jaar.

De nettowinst kwam in het eerste kwartaal uit op 10,9 miljard yuan, een verbetering ten opzichte van 7,1 miljard yuan in dezelfde periode vorig jaar.

De winststijging kwam ondanks een kostbaar initiatief om dit jaar de bezorgkosten kwijt te schelden voor eetgelegenheden die zich vóór 1 mei registreerden, in een poging om marktaandeel te veroveren op Meituan en Ele.me van Alibaba.

Het bedrijf prees dinsdag de “substantiële vooruitgang in zeer korte tijd” voor zijn uitbreiding naar maaltijdbezorging.

De stap van JD.com in de voedingssector komt nu Beijing online serviceplatforms steeds meer omarmt als een nuttige motor voor werkgelegenheid en binnenlandse consumptie, gezien de bredere druk op de groei.

Chinese toezichthouder roept JD.com en concurrenten op het matje vanwege concurrentie

Maar de heviger concurrentie heeft ook geleid tot bezorgdheid over oneerlijke praktijken.

De belangrijkste markttoezichthouder van China zei dinsdagavond dat het de afgelopen dagen topaanbieders van maaltijdbezorging, waaronder JD.com, Meituan en Ele.me, heeft opgeroepen voor gesprekken, waarbij ze werden aangespoord om zich aan de e-commercewetten te houden.

De State Administration for Market Regulation zei, onder verwijzing naar “uitzonderlijke problemen in de huidige concurrentie in de maaltijdbezorgingsindustrie”, dat het en verschillende andere overheidsinstanties van de bedrijven hadden geëist om “de gestandaardiseerde, gezonde en ordelijke ontwikkeling van de platformeconomie te bevorderen”.

Sandy Xu, algemeen directeur van JD.com, zei dinsdag dat de inkomsten van het bedrijf werden gestimuleerd door “een verbetering van het consumentenvertrouwen en voortdurende verbeteringen aan de supply chain-mogelijkheden en gebruikerservaring van JD”.

Dit staat in contrast met officiële gegevens die in het weekend zijn vrijgegeven en waaruit blijkt dat de bestedingen in de op een na grootste economie ter wereld nog steeds in een dip zitten.

China en de Verenigde Staten hebben maandag aangekondigd dat ze tijdelijk de heffingen voor elkaars producten zullen verlagen. Deze beslissing kwam na gesprekken in Genève, waarin beide landen probeerden hun handelsoorlog te verminderen.