Skechers trekt jaarprognose in ondanks omzetstijging in eerste kwartaal

Schoenenbedrijf Skechers heeft de financiële resultaten van het eerste kwartaal van 2025 bekendgemaakt. De omzet bedroeg 2,41 miljard dollar (2,1 miljard euro), een stijging van 7,1 procent, dankzij een toename van 7,2 procent internationaal en 6,9 procent in eigen land. Vanwege macro-economische onzekerheid trekt Skechers de eerder gecommuniceerde jaarlijkse financiële prognose voor 2025 echter in.

Directeur Robert Greenberg zegt in de kwartaalupdate: “Onze recordomzet in het eerste kwartaal getuigt van de veerkracht van ons merk, omdat we een brede wereldwijde vraag blijven zien. Wij geloven dat onze duidelijke waardepropositie nog belangrijker zal zijn nu consumenten door de huidige economische volatiliteit navigeren.”

Het bedrijf zag een groei van 7,8 procent in de groothandel en 6 procent in de direct-to-consumer segmenten. Regionaal gezien liep de EMEA voorop met een stijging van 14 procent, gevolgd door Noord- en Zuid-Amerika met 8 procent. Terwijl de omzet in APAC daalde met 3 procent, steeg deze, China niet meegerekend, met 12 procent.

“De kern van ons succes is ons diverse aanbod van comforttechnologieproducten dat beschikbaar is tegen toegankelijke prijzen via verschillende distributiekanalen. We blijven ons richten op innovatie binnen onze gevestigde en succesvolle lifestylecollecties, het uitbreiden van ons aanbod van hoogwaardige schoenen en het investeren in het creëren van vraag naar het merk, terwijl we de toekomstige groei wereldwijd blijven stimuleren,” voegde David Weinberg, operationeel directeur van Skechers, toe.

De nettowinst van Skechers bedroeg 202,4 miljoen dollar, terwijl het een jaar eerder in het kwartaal nog een nettowinst van 206,6 miljoen dollar had.

Het totale aantal winkels van Skechers steeg naar 5.318.