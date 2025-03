On overtreft verwachtingen in 2024 en voorspelt verdere groei

De Zwitserse sportmodeleverancier On Holding AG heeft in het boekjaar 2024 de eigen prognoses overtroffen. Gezien de positieve resultaten, die de sneaker-specialist dinsdag publiceerde, heeft het bedrijf zich ook voor het lopende jaar ambitieuze doelen gesteld.

Omzet in Aziatisch-Pacifische regio stijgt met bijna 85 procent

In het afgelopen boekjaar bedroeg de omzet 2,32 miljard Zwitserse frank (2,47 miljard euro). Dit komt overeen met een stijging van 29,4 procent ten opzichte van 2023. Gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten steeg de omzet met 33,2 procent.

Groeimotor was de eigen retail met een plus van 40,3 procent (valuta-gecorrigeerd plus 44,6 procent) tot 942,8 miljoen frank. In de groothandel steeg de omzet met 22,8 procent (valuta-gecorrigeerd plus 26,3 procent) tot bijna 1,38 miljard frank.

De omzetontwikkeling was het meest dynamisch in de Aziatisch-Pacifische regio, waar deze met 84,5 procent steeg (valuta-gecorrigeerd plus 95,6 procent) tot 260,2 miljoen frank. In Amerika groeide de omzet met 27,4 procent (valuta-gecorrigeerd plus 31,2 procent) tot 1,48 miljard frank. In de EMEA-regio, die Europa, het Midden-Oosten en Afrika omvat, bedroeg de omzet 577,8 miljoen frank. Ten opzichte van het voorgaande jaar steeg deze daarmee met 18,2 procent (valuta-gecorrigeerd plus 19,9 procent).

On kan de nettowinst meer dan verdrievoudigen

Dankzij het hogere omzetaandeel van de eigen retail en een gedisciplineerd prijsbeleid steeg de brutomarge van 59,6 naar 60,6 procent. Het gecorrigeerde bedrijfsresultaat (EBITDA) steeg daarom met 40,0 procent tot 387,6 miljoen frank. De gerapporteerde nettowinst bedroeg 242,3 miljoen frank (258,6 miljoen euro). Daarmee was deze meer dan drie keer zo hoog als in het voorgaande jaar, toen deze 79,6 miljoen frank bedroeg.

De verrassend sterke jaarresultaten had On mede te danken aan een succesvolle eindsprint. In het vierde kwartaal steeg de omzet met 35,7 procent (valuta-gecorrigeerd plus 40,6 procent) tot 606,6 miljoen frank. Onder de streep stond een nettowinst van 89,5 miljoen frank, nadat het bedrijf in dezelfde periode van het voorgaande jaar een verlies van 26,8 miljoen frank had geboekt.

Ook voor 2025 voorspelt het bedrijf sterke groei

Na de “buitengewone” resultaten in het afgelopen jaar verwacht het management ook voor 2025 sterke groei. Er wordt een valuta-gecorrigeerde omzetstijging van ten minste 27 procent voorspeld tot meer dan 2,94 miljard frank. De gecorrigeerde EBITDA-marge, die in 2024 16,7 procent bedroeg, moet stijgen naar 17,0 tot 17,5 procent.