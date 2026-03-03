On verhoogt jaaromzet met 30 procent en voorspelt verdere groei

Het Zwitserse sportmodebedrijf On Holding AG sluit boekjaar 2025 af met een nieuw omzetrecord. De nettowinst blijft echter achter bij het niveau van vorig jaar. De resultaten, die het bedrijf dinsdag publiceerde, overtreffen de meest recente prognoses.

De omzet bedroeg vorig jaar 3,01 miljard Zwitserse frank (3,30 miljard euro). Dit is een stijging van 30,0 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Na correctie voor wisselkoersveranderingen is er zelfs een omzetgroei van 35,6 procent.

Omzet uit kleding en accessoires stijgt bovengemiddeld

In de eigen detailhandel is er een omzetstijging van 33,7 procent (valutagecorrigeerd plus 39,9 procent) naar 1,26 miljard Zwitserse frank. In de groothandel behaalt On een plus van 27,5 procent tot 1,75 miljard Zwitserse frank.

De omzet in de kernactiviteit schoenen groeit met 27,5 procent naar 2,80 miljard Zwitserse frank. De overige categorieën laten een nog sterkere groei zien. Zo stijgt de omzet uit kleding met 68,2 procent naar 169,9 miljoen Zwitserse frank. De omzet uit accessoires is zelfs meer dan verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. Er is een groei van 124,1 procent naar 39,6 miljoen Zwitserse frank.

Azië-Pacific blijft groeimotor

De sterkste groeimotor is de regio Azië-Pacific met een omzetplus van 96,4 procent tot 511,1 miljoen Zwitserse frank. In Amerika stijgt de omzet met 17,6 procent naar 1,74 miljard Zwitserse frank. In de EMEA-regio, die Europa, het Midden-Oosten en Afrika omvat, neemt de jaaromzet toe met 32,0 procent tot 762,7 miljoen Zwitserse frank.

Dankzij de sterke omzetgroei en een hogere brutomarge stijgt het voor bijzondere posten gecorrigeerde resultaat voor rente, belastingen en afschrijvingen (EBITDA) met 46,3 procent naar 567,0 miljoen Zwitserse frank. De gerapporteerde nettowinst daalt echter, mede door negatieve valuta-effecten, met 15,9 procent naar 203,7 miljoen Zwitserse frank (223,2 miljoen euro).

Management voorspelt verdere groei voor 2026

Voor 2026 voorspelt het management verdere groei. Hieraan moet onder andere de verdere opschaling van de innovatieve LightSpray-technologie bijdragen. De tweede productielocatie hiervoor is onlangs in de Zuid-Koreaanse metropool Busan in gebruik genomen. Daarnaast kondigt het bedrijf een uitbreiding van het kledingassortiment aan.

De omzet moet in het lopende jaar, valutagecorrigeerd, met minstens 23 procent stijgen. Op basis van de huidige wisselkoersen zou dit neerkomen op minstens 3,44 miljard Zwitserse frank. De doelstelling voor de gecorrigeerde EBITDA-marge, die vorig jaar 18,8 procent bedroeg, ligt tussen 18,5 en 19,0 procent.

Executive Co-Chairman David Allemann toont zich zelfverzekerd over de recente ontwikkelingen. “Het overschrijden van de grens van drie miljard Zwitserse frank aan jaaromzet, in combinatie met een recordbrekende winstgevendheid, is een indrukwekkende bevestiging van onze visie om 's werelds meest toonaangevende premium sportkledingmerk op te bouwen”, verklaart hij in een statement.

Allemann benadrukt bovendien dat het merk ideaal is gepositioneerd om te profiteren van de huidige trends. “We zien momenteel een fundamentele maatschappelijke verschuiving. Wereldwijd vervangen mensen traditionele statussymbolen door een focus op gezondheid, een lange levensduur en prestaties. On is uniek gepositioneerd om aan de eisen van deze veeleisende consumenten te voldoen. Dit varieert van het opschalen van baanbrekende innovaties zoals LightSpray tot het versterken van onze culturele relevantie en de volledige realisatie van onze merkvisie van top tot teen.”