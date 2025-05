On ziet omzet met 43 procent stijgen, maar de nettowinst daalt

Het Zwitserse sportkleding- en schoenenmerk On kende een sterke start van 2025. De omzet bleef stijgen gedurende het eerste kwartaal van 2025, dankzij de kracht van het direct-to-consumer kanaal en de positieve ontvangst van de nieuwste collecties. De netto winstgevendheid werd echter beïnvloed door diverse externe financiële factoren, wat het uiteindelijke resultaat voor de periode temperde.

Gedurende de eerste drie maanden van het jaar, de periode die eindigde op 31 maart 2025, noteerde On een netto-omzet van 726,6 miljoen Zwitserse frank (omgerekend 668,47 miljoen euro), een groei van 43 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar (508,2 miljoen frank). Dit resultaat was te danken aan een stijging van 45,3 procent in het direct-to-consumer kanaal en een groei van 41,5 procent in het wholesale-kanaal. De omzet steeg aanzienlijk in alle regio's, met een sprong van 130,1 procent in Azië-Pacific.

Ondanks deze sterke commerciële prestaties daalde de nettowinst met 38 procent tot 56,7 miljoen Zwitserse frank, vergeleken met 91,4 miljoen in het eerste kwartaal van 2024. Het bedrijf schrijft deze daling voornamelijk toe aan de negatieve impact van de wisselkoers en lagere winsten uit wisselkoersverschillen, die van een positieve 76,8 miljoen frank naar een verlies van 14,5 miljoen gingen. Het rapport benadrukt ook dat de stijging van de operationele kosten heeft bijgedragen aan de afname van de winst.

“Het eerste kwartaal overtrof onze verwachtingen en weerspiegelt het sterke momentum van ons merk in alle kanalen, regio's en productcategorieën”, aldus Caspar Coppetti, medeoprichter en uitvoerend voorzitter van On, in de verklaring die door het bedrijf werd gedeeld. “Vooruitkijkend naar het tweede kwartaal en daarna, zijn we enthousiast over de wereldwijde aantrekkingskracht en culturele resonantie van On als een head-to-toe sportmerk. We blijven ons richten op wat ons onderscheidt: de combinatie van prestaties en design met een constant streven naar innovatie.”

Na deze solide start van het jaar heeft On zijn omzetprognose voor 2025 verhoogd en verwacht nu een minimale groei van 28 procent bij constante wisselkoersen, wat overeenkomt met ongeveer 2,86 miljard Zwitserse frank. Het bedrijf voorspelt ook een brutomarge tussen de 60,0 en 60,5 procent en een aangepaste EBITDA-marge tussen de 16,5 en 17,5 procent voor het hele jaar.

Het bedrijf waarschuwt echter dat recente spanningen in het internationale handelsbeleid extra onzekerheid zouden kunnen genereren in de vorm van hogere douane- en transportkosten, wat de prestaties voor de rest van het jaar zou beïnvloeden.