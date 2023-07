Onafhankelijke ontwerpers beschuldigen Shein van afpersing en inbreuk op intellectueel eigendom

De Chinese fast fashion gigant Shein wordt beschuldigd van ‘grootschalige en systematische diefstal van het intellectueel eigendom van grote en kleine Amerikaanse ontwerpers’ en van het plegen van inbreuk gerelateerde afpersing, zo schrijft The Fashion Law.

Onafhankelijk ontwerpers, Krista Perry, Larissa Martinez en Jay Baron beweren dat Shein verantwoordelijk is voor het schenden van auteursrechten en handelsmerken in verband met het ‘produceren, distribueren en verkopen van exacte kopieën van hun creatieve werken’. Dit is volgens de ontwerpers een essentieel onderdeel van het ontwerpproces en het DNA van Shein, schrijft TFM.

De ontwerpers dienden afgelopen dinsdag hun klacht in bij een Amerikaanse rechtbank. In hun aanklacht betogen de ontwerpers dat ‘er geen Coco Chanel of Yves Saint Laurent achter het Shein-imperium zit’. In plaats daarvan zit er een mysterieus technisch genie achter die van Shein ‘het beste kledingbedrijf ter wereld heeft gemaakt middels hoogwaardige technologie en niet door hoogwaardig design’, luidt de berichtgeving.

In het bijzonder beweren Perry, Martinez en Baron dat Shein ‘miljarden dollars heeft verdiend door een geheim algoritme te creëren dat op verbazingwekkende wijze opkomende modetrends bepaalt en door het te koppelen aan een bedrijfsstructuur, inclusief productie- en fulfillment programma’. Dit zou tevens naadloos voldoen aan allerlei illegale elementen.

De aanklagers beweren ‘dat het algoritme niet kom werken zonder het de kopieën te genereren die de carrière van een onafhankelijke ontwerper enorm kunnen schaden’. “De kunstmatige intelligentie van Shein is slim genoeg om de stukken met het grootste commerciële potentieel verkeerd toe te eigenen”, aldus de aanklagers volgens TFL.