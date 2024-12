Ondanks dalende omzet en winst overtreft PVH verwachting in derde kwartaal

Het Amerikaanse kledingconcern PVH Corporation heeft in het derde kwartaal van het boekjaar 2024/25 verlies geleden in omzet en winst. Hoewel de op woensdagavond gepubliceerde resultaten de verwachtingen van het management overtroffen, stelde het moederbedrijf van de merken Calvin Klein en Tommy Hilfiger zijn winstverwachting voor het hele jaar naar beneden bij.

In het meest recente kwartaal, dat eindigde op 3 november, bedroeg de omzet van de Groep 2,26 miljard dollar (2,14 miljard euro). Dit was vijf procent lager dan vorig jaar (min 6 procent gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten), maar niet zoveel als vooraf was voorspeld. Volgens het bedrijf was twee procent van de daling te wijten aan de verkoop van de drie ondergoedmerken Warners, True & Co. en Olga in het najaar van 2023.

Beide kernmerken lijden omzetverlies in Noord-Amerika

Voor het overige waren verliezen van de twee kernmerken in Noord-Amerika verantwoordelijk voor de daling. De kwartaalomzet van Tommy Hilfiger daalde met één procent (voor valuta gecorrigeerd min 2 procent) tot 1,20 miljard dollar. In Noord-Amerika kromp de omzet met drie procent tot 349,8 miljoen dollar, terwijl de internationale omzet vrijwel onveranderd bleef op 851,1 miljoen dollar (valutagecorrigeerd min 2 procent).

Bij Calvin Klein daalde de omzet met drie procent (gecorrigeerd voor wisselkoersschommelingen min 4 procent) tot 993,9 miljoen. De stijging van één procent (gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten min 1 procent) naar 652,1 miljoen dollar in internationale activiteiten was niet genoeg om de daling van negen procent naar 341,8 miljoen in Noord-Amerika te compenseren.

In het Heritage Brand segment daalde de omzet met 54 procent naar 60,3 miljoen dollar, wat grotendeels te wijten was aan de verkoop van de ondergoeddivisie.

PVH verlaagt haar winstverwachting

Hoewel de groep erin slaagde de brutomarge te verhogen, daalde de winst voor rente en belastingen (EBIT) met 20,3 procent tot 183,1 miljoen dollar als gevolg van de omzetdaling en hogere eenmalige lasten. Gecorrigeerd voor bijzondere effecten daalde de EBIT met 4,9 procent naar 236,5 miljoen dollar. De gerapporteerde nettowinst bedroeg 131,9 miljoen dollar ( 125,3 miljoen euro) en lag daarmee 18,4 procent onder het niveau van hetzelfde kwartaal vorig jaar.

Hoewel de huidige resultaten de verwachtingen overtroffen, heeft het management de winstverwachting voor het huidige boekjaar verlaagd. Het verwacht nu een winst per aandeel tussen 10,55 en 10,70 dollar, nadat eerder een winst per aandeel van 11,20 tot 11,45 dollar werd verwacht. Wat betreft omzet verwacht de groep nog steeds een daling van zes tot zeven procent ten opzichte van vorig jaar.