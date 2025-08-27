Ondanks druk op de marges: PVH overtreft verwachtingen in tweede kwartaal

Het Amerikaanse kledingconcern PVH Corporation heeft in het tweede kwartaal van 2025 beter gepresteerd dan verwacht.

Ondanks een uitdagende omgeving wist het moederbedrijf van merken als Calvin Klein en Tommy Hilfiger zowel de omzet als de winst te verhogen, zo maakte het bedrijf woensdag bekend. De kern-merken, die hun marktaandeel verder uitbreidden door samenwerkingen en marketinginitiatieven, speelden hierin een belangrijke rol.

PVH-directeur Stefan Larsson verklaarde dat er in het kwartaal 'merkbare dynamiek' was bereikt, die groei mogelijk maakte ondanks de moeilijke marktomstandigheden.

Ondergoed en beroemdheden als groeimotoren

In de verslagperiode steeg de concernomzet met vier procent naar 2,17 miljard Amerikaanse dollar (1,87 miljard euro). Vooral in Noord- en Zuid-Amerika ontwikkelde de omzet zich sterk, met een groei van dubbele cijfers. In Europa was de groei iets gematigder (plus vier procent) als gevolg van uitgestelde groothandelsleveringen, terwijl de omzet in Azië licht daalde (min één procent). De daling in deze regio werd met name toegeschreven aan een zwakkere vraag vanuit de groothandel in China.

Calvin Klein bleek opnieuw een belangrijke groeimotor. Het label verhoogde de omzet met vijf procent naar 980 miljoen dollar. Deze ontwikkeling was met name te danken aan de belangrijkste productcategorieën ondergoed en denim. Ook de steuning van zanger Bad Bunny als gezicht van de campagne heeft het merk extra vleugels gegeven, aldus het persbericht.

Ook beroemdheden droegen bij aan de omzet van 1,14 miljard dollar voor Tommy Hilfiger. De toename van vier procent werd met name toegeschreven aan de campagne rondom de racefilm 'F1 The Movie' en de samenwerking met het Amerikaanse Sail GP-raceteam.

De kleinere Heritage Brands, een segment waarin de overige merken van het concern zijn gebundeld, realiseerden 51 miljoen dollar en bleven daarmee nagenoeg stabiel.

Amerikaanse importheffingen drukken op brutomarge

De nettowinst van het bedrijf bedroeg 224,2 miljoen dollar, tegenover 158 miljoen dollar in dezelfde periode vorig jaar. Gecorrigeerd voor bijzondere posten daalde de winst echter naar 122,2 miljoen dollar, een daling van 28 procent. De gecorrigeerde winst per aandeel lag met 2,52 dollar boven de eigen prognose van 1,85 tot 2 dollar.

De brutomarge daalde echter van 60,1 naar 57,7 procent. Als redenen hiervoor noemde PVH een sterker kortingsklimaat, hogere importheffingen voor de Verenigde Staten en extra kosten door vertraagde leveringen van Calvin Klein-producten.

Voor het gehele jaar 2025 verwacht PVH een lichte omzetgroei van rond de één procent. De operationele marge zal naar verwachting rond de 8,5 procent liggen. De prognose voor het gecorrigeerde resultaat per aandeel, die in het eerste kwartaal al licht naar beneden werd bijgesteld, blijft op 10,75 tot 11 dollar.

"We gaan de belangrijke herfstcollectie in met een sterke productpijplijn en wereldwijd relevante campagnes", aldus Larsson. "Ons doel blijft om Calvin Klein en Tommy Hilfiger verder uit te bouwen tot de meest gewilde merken ter wereld."

Werken bij PVH Klik hier voor alle openstaande vacatures