Ondanks hoge verliezen: Tapestry overtreft verwachtingen in vierde kwartaal

Het Amerikaanse modeconcern Tapestry Inc. is in het vierde kwartaal van boekjaar 2024/25 door negatieve bijzondere posten diep in de rode cijfers beland. De resultaten die het bedrijf donderdag publiceerde, overtroffen echter de marktverwachtingen.

In het vierde kwartaal, dat eindigde op 28 juni, bedroeg de concernomzet 1,72 miljard Amerikaanse dollar (1,47 miljard euro). Dit is een stijging van acht procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar en een nieuw record.

De onverwacht sterke groei was te danken aan het hoofdmerk Coach, waarvan de omzet met veertien procent steeg tot bijna 1,43 miljard dollar. De andere twee merken leden echter aanzienlijke verliezen. De omzet van Kate Spade daalde met dertien procent tot 252,6 miljoen dollar. De omzet van Stuart Weitzman, waarvan de verkoop aan schoenenconcern Caleres enkele dagen geleden werd afgerond, kromp met tien procent tot 45,5 miljoen dollar.

Eenmalige lasten zorgen voor dieprode cijfers

Het concern kon zijn brutomarge verhogen, maar hoge eenmalige lasten drukten op het resultaat. Het ging onder meer om omvangrijke afwaarderingen bij Kate Spade, kosten voor herstructureringsmaatregelen en kosten in verband met de verkoop van Stuart Weitzman.

Tapestry leed daardoor in het vierde kwartaal een nettoverlies van 517,1 miljoen dollar (442,5 miljoen euro), na een winst van 159,3 miljoen dollar in dezelfde periode vorig jaar.

Gecorrigeerd voor bijzondere posten bedroeg de nettowinst 223 miljoen dollar. Dit overtrof zowel het niveau van 217 miljoen dollar in dezelfde periode vorig jaar als de verwachtingen van analisten.

Hogere importheffingen drukken de winstverwachting

Over het gehele boekjaar 2024/25 bedroeg de concernomzet 7,01 miljard dollar, een stijging van vijf procent ten opzichte van het voorgaande jaar. De nettowinst daalde door de hoge eenmalige lasten van 816 miljoen dollar naar 183,2 miljoen dollar.

Voor het lopende boekjaar 2025/26 rekent het management ondanks de verkoop van Stuart Weitzman op een omzetgroei naar circa 7,2 miljard dollar. De voor bijzondere posten gecorrigeerde winst per aandeel, die vorig jaar 5,10 dollar bedroeg, zal naar verwachting stijgen naar 5,30 tot 5,45 dollar. Daarmee bleef de winstverwachting achter bij de marktverwachtingen. Het management schreef de terughoudende doelstelling toe aan de verwachte lasten door hogere importheffingen.