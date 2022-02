‘Ondanks kleine groei in retailsector, krijgen modewinkels een plus in 2022’

De stijgende prijzen zullen in 2022 drukken op de retailsector, zo stelt ABn Amro in de sectorprognose voor dit jaar. De bank verwacht daarom maar een groei van 1 procent in de gehele retail. Echter zullen de zwaar geraakte sectoren zoals de kleding- en schoenwinkels wel een omzetplus realiseren.

ABN Amro waarschuwt in de sectorprognose voor de stijgende prijzen, maar dat is niet de enige reden waarom de groei in de sector laag blijft. “Een andere reden voor de matige groei is dat onder consumenten een verschuiving in de voorkeur van retailproducten naar diensten als horeca en reizen optreedt zodra alle beperkende maatregelen zijn opgeheven,” aldus de prognose.

Zowel kleding- als schoenenwinkels zijn hard getroffen in de coronacrisis. In 2020 ging het volume van de verkoop met ruim 20 procent naar beneden bij kledingwinkels en 17 procent bij schoenwinkels. In 2021 was al een gedeeltelijk herstel te zien. Dit herstel zet zich in 2022 verder door waardoor er een volumegroei van 7 en 4 procent verwacht wordt bij kleding- en schoenenwinkels. Voor volgend jaar, 2023, verwacht ABN Amro op dit moment een volumegroei van 3 en 1,5 procent.

Sectorprognose 2022: Plus van 7 en 4 procent voor kleding- en schoenenwinkels

Binnen de kleding- en schoenenbranche zijn er wel grote verschuivingen waar rekening mee gehouden moet worden. Zo zijn winkels eerder al geconfronteerd met verdere groei van grote webwinkels doordat de online bestedingen toenamen vanwege de verplichte sluiting van winkels. “Kleding en schoenen zijn immers producten die gemakkelijk online besteld kunnen worden, zeker als retourneren makkelijk en gratis kan. Veel consumenten deden dit de afgelopen twee jaren en dat ging ten koste van de positie van fysieke winkels,” zo stelt ABN Amro.

Echter was er bij het heropenen van de winkels, zowel in mei 2020 als april 2020 een opleving te zien in de fysieke winkels. Nu de winkels weer openen zijn en de meeste coronaristricties (waarschijnlijk) de komende tijd verdwijnen, stopt daarmee ook de coronasteun die bedrijven hebben ontvangen, aldus de sectorprognose. “De vraag is welke kleding- en schoenenwinkels zonder deze steun overleven. We verwachten dat vooral kleinere winkels zonder online propositie na stopzetting van de overheidssteun met moeite het hoofd boven water kunnen houden. Veel modewinkels kampen namelijk met een hoge schuldenlast, waaronder schuld bij de belastingdienst.”

ABN Amro deed eerder al onderzoek naar de openstaande belastingschuld van kleding- en schoenenwinkels. In augustus 2021 had 33 procent van de kledingwinkels een openstaande belastingschuld, bij schoenenwinkels was dit 36 procent. Tussen februari en augustus 2021 zagen kledingwinkels de schuld oplopen van gemiddeld 91.000 tot 115.000, zo bleek uit het onderzoek. Bij schoenenwinkels was dit 115.000 naar 193.000 euro.

2022 zal moeten uitwijzen hoeveel van de prognose van ABN Amro voor het jaar realiteit wordt.