Ondanks omzetdaling: Calida Group boekt in 2025 vooruitgang op resultaat

De Zwitserse lingerieconcern Calida Holding AG kreeg in boekjaar 2025 te maken met een verdere omzetdaling, maar boekte vooruitgang op het resultaat. Dit blijkt uit een bedrijfsrapport dat de moedermaatschappij van de merken Calida, Aubade en Cosabella donderdag publiceerde.

CEO Thomas Stöcklin toonde zich over het algemeen tevreden met de resultaten, gezien de ‘uitdagende marktomgeving’. “Geopolitieke onzekerheden, het Amerikaanse handels- en douanebeleid en een terughoudend consumentensentiment in onze kernmarkten beïnvloedden de hele branche”, verklaarde hij in een statement. “In deze omgeving toont de Calida Group strategische discipline en beweegt zich stap voor stap in de gewenste richting.”

Alle merken van de groep kregen te maken met een omzetdaling

In het afgelopen jaar bedroeg de groepsomzet uit voortgezette bedrijfsactiviteiten – dus zonder de bijdragen van de divisie Lafuma Mobilier, die in de zomer van 2024 aan Peugeot Frères Industrie werd verkocht – 215,9 miljoen Zwitserse frank (236,6 miljoen euro). Dit was een daling van 6,6 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten kromp de omzet met vijf procent.

Alle merken van de groep kregen te maken met een omzetdaling. Het kernmerk Calida noteerde een min van 3,4 procent (valutagecorrigeerd min 2,4 procent) tot 145,1 miljoen Zwitserse frank. De omzet van Aubade daalde met 8,6 procent (valutagecorrigeerd min 7,1 procent) tot 58,0 miljoen Zwitserse frank, wat volgens het bedrijf mede te wijten was aan het zwakke consumentenvertrouwen in Frankrijk, de thuismarkt van het label.

Bij het Amerikaanse label Cosabella daalde de omzet zelfs met 26,4 procent (valutagecorrigeerd min 21,9 procent) tot 12,8 miljoen Zwitserse frank. “Het merk bevindt zich nog in een intensieve herpositioneringsfase en wordt strategisch geëvalueerd”, aldus een verklaring. Een ommekeer ‘dicht bij de operationele break-even’ wordt in boekjaar 2026 nagestreefd.

Het hervormingsprogramma toont effect

Ondanks de omzetdaling boekte de groep vooruitgang op het resultaat dankzij de recente hervormingen. “Door de consequente uitvoering van organisatorische maatregelen is de groep efficiënter, flexibeler en toekomstbestendig opgesteld”, meldde de groep.

Het bedrijfsresultaat (EBIT) uit voortgezette bedrijfsactiviteiten, dat vorig jaar vier miljoen Zwitserse frank bedroeg, steeg naar negen miljoen Zwitserse frank. De EBIT-marge nam daarbij toe van 1,7 naar 4,2 procent. De nettowinst uit voortgezette bedrijfsactiviteiten groeide van 0,5 naar 7,6 miljoen Zwitserse frank.

Het gerapporteerde groepsresultaat dat aan de aandeelhouders wordt toegerekend, daalde van 14,9 naar 10,4 miljoen Zwitserse frank (11,4 miljoen euro). Dit was te wijten aan het feit dat in het voorgaande boekjaar hogere eenmalige baten uit de verkoop van Lafuma Mobilier werden geboekt.

Het management houdt vast aan zijn strategische koers

Het management benadrukte ook in het lopende jaar vast te houden aan zijn koers. Deze omvat een toenemende ‘premiumpositionering van de merken’ en ‘de continue stijging van efficiëntie en effectiviteit, met productontwikkeling en geïntensiveerde merkcommunicatie als strategische kernelementen’.

Deze maatregelen moeten in het lopende jaar verdere vruchten afwerpen. “Op korte termijn wordt voor 2026 een verdere stijging van de operationele winstbijdrage van de kernmerken Calida en Aubade en een operationele EBIT-marge van de groep van meer dan zes procent verwacht”, verklaarde de groep. “Terwijl de operationele activiteiten verder worden geoptimaliseerd, moeten tegelijkertijd de voorbereidingen worden getroffen voor de volgende strategische ontwikkelingsfase.”