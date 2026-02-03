Ondanks omzetdaling: Capri Holdings overtreft verwachtingen in derde kwartaal

Het Amerikaanse modeconcern Capri Holdings Limited heeft in het derde kwartaal van het boekjaar 2025/26 te maken met een omzetdaling, maar is wel weer winstgevend. De recente resultaten, dinsdag gepubliceerd door het bedrijf, overtreffen de verwachtingen van het management en de analisten.

In het afgelopen kwartaal, afgesloten op 27 december, bedraagt de omzet uit voortgezette activiteiten ongeveer 1,02 miljard Amerikaanse dollar (869 miljoen euro). Dit is exclusief de bijdragen van het merk Versace, waarvan de verkoop aan modeconcern Prada SpA begin december is afgerond. Dit komt neer op een daling van 4 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Na correctie voor wisselkoersveranderingen is de omzet met 5,9 procent gedaald.

De daling van de groepsomzet is het gevolg van verliezen bij het vlaggenschip Michael Kors. De omzet daalde in het derde kwartaal met 5,6 procent (na wisselkoerscorrectie min 7,3 procent) tot 858 miljoen Amerikaanse dollar. Schoenenmerk Jimmy Choo behaalt daarentegen een plus van 5 procent (na wisselkoerscorrectie plus 1,9 procent) tot 167 miljoen Amerikaanse dollar.

Onverwacht hoge kosten door recente ontwikkelingen omtrent importheffingen zorgen voor een daling van de brutomarge van 63,1 procent vorig jaar naar 60,8 procent. Dankzij lagere eenmalige lasten stijgt de operationele winst uit voortgezette activiteiten echter van 26 naar 46 miljoen Amerikaanse dollar. Na correctie voor bijzondere posten daalt het bedrijfsresultaat van 97 naar 79 miljoen Amerikaanse dollar.

Het concern houdt vast aan zijn strategische koers

De nettowinst uit voortgezette activiteiten springt van zes naar 57 miljoen Amerikaanse dollar. Na correctie voor bijzondere posten stijgt deze van 74 naar 98 miljoen Amerikaanse dollar. De gerapporteerde kwartaalwinst toerekenbaar aan aandeelhouders bedraagt 116 miljoen Amerikaanse dollar (98 miljoen euro). Dit volgt op een verlies van 547 miljoen Amerikaanse dollar in dezelfde periode vorig jaar, voornamelijk door aanzienlijke afschrijvingen op Versace.

Voorzitter en CEO John Idol prijst de verrassend solide cijfers. “We zijn zeer tevreden met onze resultaten in het derde kwartaal, die onze verwachtingen hebben overtroffen,” benadrukt hij in een verklaring, en bevestigt de koers van het concern. “Zowel bij Michael Kors als bij Jimmy Choo zetten we onze strategische initiatieven voort om onze unieke merken te positioneren voor succes op de lange termijn,” aldus Idol.

Op basis van de huidige cijfers verhoogt het management de omzetprognose licht. Voor het lopende boekjaar 2025/26 wordt nu een omzet uit voortgezette activiteiten verwacht tussen 3,45 en 3,475 miljard Amerikaanse dollar. De doelstelling voor de aangepaste operationele winst uit voortgezette activiteiten blijft ongewijzigd. Deze blijft daarmee op ongeveer honderd miljoen Amerikaanse dollar.