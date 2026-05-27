Ondanks omzetdaling: Capri Holdings verkleint kwartaalverlies

Het Amerikaanse modeconcern Capri Holdings Limited incasseert ook in het vierde kwartaal van het boekjaar 2025/26 een omzetdaling. Dankzij omvangrijke hervormingen boekt het bedrijf echter een aanzienlijke vooruitgang in het resultaat. Voor het lopende jaar stelt het management nu ook weer omzetgroei in het vooruitzicht.

In het laatste kwartaal van het afgelopen boekjaar, dat eindigde op 28 maart, bedraagt de concernomzet uit voortgezette bedrijfsactiviteiten – dus zonder de bijdragen van het inmiddels aan Prada Group verkochte modehuis Versace – 796 miljoen Amerikaanse dollar (684 miljoen euro). Dit komt overeen met een daling van 3,7 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten krimpt de omzet met 7,0 procent.

De omzet van het kernmerk Michael Kors daalt met 5,5 procent (valutagecorrigeerd een verlies van 8,4 procent) naar 656 miljoen Amerikaanse dollar. De omzet van schoenenlabel Jimmy Choo stijgt daarentegen met 5,3 procent naar 140 miljoen euro. Valutagecorrigeerd blijft deze ongeveer gelijk.

Het concern boekt verdere vooruitgang in het resultaat

De brutomarge, die in het kwartaal van vorig jaar op 59,9 procent lag, stijgt mede door de verwachte terugbetaling van onrechtmatige douanerechten naar 64,8 procent. Deze stijging draagt, naast kostenbesparingen, bij aan de daling van het operationele verlies uit voortgezette bedrijfsactiviteiten van 57 naar 27 miljoen Amerikaanse dollar.

Het gerapporteerde nettoverlies toerekenbaar aan aandeelhouders, dat in hetzelfde kwartaal vorig jaar nog 645 miljoen Amerikaanse dollar bedroeg, is teruggebracht tot 4 miljoen Amerikaanse dollar (3 miljoen euro). De voortgezette bedrijfsactiviteiten genereren een winst van een miljoen Amerikaanse dollar, na een nettoverlies van 579 miljoen Amerikaanse dollar in dezelfde periode vorig jaar.

Over het gehele boekjaar 2025/26 daalt de concernomzet uit voortgezette bedrijfsactiviteiten met 4,1 procent (valutagecorrigeerd een verlies van 6,2 procent) naar 3,47 miljard Amerikaanse dollar. De nettowinst toerekenbaar aan aandeelhouders bedraagt 137 miljoen Amerikaanse dollar, na een verlies van 1,18 miljard Amerikaanse dollar vorig jaar.

Voor het lopende boekjaar voorspelt het management groei in omzet en resultaat

Voorzitter en CEO John Idol benadrukt de “bemoedigende vooruitgang” die het concern het afgelopen jaar heeft geboekt bij de uitvoering van zijn strategische initiatieven. Na de verkoop van Versace staat de versterking van de twee overgebleven merken centraal in de strategie. Er zijn onder andere ‘gerichte maatregelen’ genomen om ‘de productinnovatie, de aantrekkelijkheid van de merken en de klantenbinding te versterken’, aldus Idol. Het concern ziet inmiddels ‘duidelijke tekenen dat deze inspanningen aanslaan bij de consument’. Door de verbeterende trends bij beide merken heeft het management ‘vertrouwen in de terugkeer naar omzet- en winstgroei’, benadrukt de topman.

Voor het lopende boekjaar 2026/27 verwacht het concern dan ook een omzetgroei naar circa 3,252 miljard Amerikaanse dollar. De voor bijzondere posten gecorrigeerde nettowinst per aandeel zal naar verwachting met ongeveer 40 procent stijgen naar circa 2,15 Amerikaanse dollar.