Ondanks omzetdaling: H&M Group behaalt forse winststijging in eerste kwartaal

De Zweedse modegroep Hennes & Mauritz AB noteert in het eerste kwartaal van boekjaar 2025/26 een aanzienlijke omzetdaling, mede door negatieve wisselkoerseffecten. De winst van het moederbedrijf van merken als H&M, Cos, Weekday, & Other Stories en Arket is echter fors gestegen. Dit blijkt uit een donderdag gepubliceerd tussentijds rapport.

De groepsomzet in de maanden december tot en met februari bedraagt 49,6 miljard Zweedse kronen (4,6 miljard euro), een daling van 10 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. De ontwikkeling is echter beïnvloed door de opwaardering van de Zweedse kroon. In lokale valuta is de omzet in het eerste kwartaal met slechts 1 procent gedaald, aldus het bedrijf.

In alle marktregio's is er sprake van een daling. De omzet in de Scandinavische landen daalt met 3 procent, in West-Europa met 8 procent en in Oost- en Zuid-Europa met 7 procent. In Noord- en Zuid-Amerika bedraagt de daling 15 procent en in de regio Azië, Oceanië en Afrika daalt de omzet met 18 procent.

Kostenbesparingen en minder kortingen stuwen resultaat

Het resultaat van de groep laat daarentegen vooruitgang zien. De brutomarge stijgt van 49,1 naar 50,7 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar, mede door lagere kortingen. Tegelijkertijd zijn de verkoop- en administratiekosten verder verlaagd.

De operationele winst stijgt met 26 procent naar 1,5 miljard Zweedse kronen. Het nettoresultaat toerekenbaar aan aandeelhouders bereikt 724 miljoen Zweedse kronen (67 miljoen euro), een stijging van 23 procent ten opzichte van vorig jaar.

CEO Daniel Ervér benadrukt de positieve aspecten van de huidige resultaten. In een verklaring licht hij toe dat de vraag zich na een zwakke decembermaand heeft hersteld. Dankzij de positieve reacties op de voorjaarscollecties is de omzettrend aan het einde van het kwartaal positief.

Tegelijkertijd wijst Ervér op de aanhoudende vooruitgang van het resultaat. “Dankzij een aanhoudend goede kostenbeheersing, een hogere efficiëntie bij de productinkoop en externe factoren die een positief effect hadden op de inkoopkosten, hebben we zowel de brutomarge als de operationele marge kunnen verhogen ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar”, benadrukt hij.

Management ziet lichte opwaartse trend in omzet

In de eerste weken van het tweede kwartaal ziet het bedrijf een voortzetting van de lichte opwaartse trend. De omzet in maart is naar verwachting, na correctie voor wisselkoerseffecten, met 1 procent gestegen, aldus de groep. Er is echter een waarschuwing dat de druk op de resultaten door kortingen in het lopende kwartaal iets hoger zal zijn dan in dezelfde periode vorig jaar.

Het management is ook vol vertrouwen over het hoofd kunnen bieden aan de gevolgen van de crisis in het Midden-Oosten. “Het bedrijf volgt de ontwikkelingen in het Midden-Oosten en de gevolgen daarvan voor de wereldhandel op de voet”, staat in een verklaring. “Dankzij een hoge flexibiliteit in de toeleveringsketen en een klein aandeel luchtvracht zijn er mogelijkheden om de goederenstroom aan te passen aan de veranderde omstandigheden. De markten in het Midden-Oosten maken slechts een klein deel uit van de totale omzet van het bedrijf en worden bediend via franchisepartners.”