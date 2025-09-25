Ondanks omzetdaling: H&M Group realiseert aanzienlijke winstgroei in derde kwartaal

Het Zweedse kledingconcern Hennes & Mauritz AB (H&M Group) heeft in het derde kwartaal van het boekjaar 2024/25 een omzetdaling moeten incasseren, maar de winst is aanzienlijk gestegen. Dit blijkt uit een recent kwartaalverslag dat de moedermaatschappij van merken als H&M, Cos, Monki, Weekday, & Other Stories en Arket donderdag publiceerde.

In de periode van juni tot augustus bedroeg de groepsomzet 57,0 miljard Zweedse kronen (5,2 miljard euro). Dit is een daling van 3 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. In lokale valuta's steeg de omzet echter met 2 procent.

Negatieve valuta-effecten drukken op omzetontwikkeling

In West-Europa, veruit de belangrijkste marktregio voor het concern, steeg de kwartaalomzet met één procent (in lokale valuta plus 3 procent) tot bijna 19,9 miljard Zweedse kronen. In de Scandinavische landen daalde de omzet met één procent tot 5,2 miljard Zweedse kronen, terwijl deze in lokale valuta ongeveer stabiel bleef.

In Azië, Oceanië en Afrika bedroeg de omzet in totaal ongeveer 6,4 miljard Zweedse kronen, een daling van 10 procent (in lokale valuta min 2 procent) ten opzichte van hetzelfde niveau vorig jaar. In Noord- en Zuid-Amerika kromp de omzet met 8 procent (in lokale valuta plus 1 procent) tot 12,1 miljard Zweedse kronen.

In Oost-Europa lag de omzet met 5,4 miljard Zweedse kronen ongeveer op hetzelfde niveau als vorig jaar, en groeide in lokale valuta met 3 procent. In Zuid-Europa noteerde het concern een min van vier procent tot 7,9 miljard Zweedse kronen (in lokale valuta plus 3 procent).

Kostenbesparingen zorgen voor sterke winstgroei

Ondanks de omzetdaling heeft de kledingaanbieder de resultaten aanzienlijk verbeterd. De brutomarge steeg, ondanks iets grotere prijsverlagingen, van 51,1 naar 52,9 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Volgens het bedrijf is dit te danken aan verbeteringen in de toeleveringsketen en valuta-effecten. Bovendien zijn de operationele kosten verlaagd.

De operationele winst steeg met 40 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar tot 4,9 miljard Zweedse kronen. De nettowinst toerekenbaar aan aandeelhouders groeide met 39 procent tot 3,2 miljard Zweedse kronen (293 miljoen euro).

In de eerste negen maanden van het lopende boekjaar bedroeg de groepsomzet 169,1 miljard Zweedse kronen. Dit was 2 procent lager dan in dezelfde periode vorig jaar, maar in lokale valuta was er een stijging van 2 procent. De nettowinst toerekenbaar aan aandeelhouders daalde met bijna 10 procent tot 7,8 miljard Zweedse kronen.

In de eerste weken van het vierde kwartaal is er geen opwaartse trend zichtbaar. Volgens de huidige inzichten van het management zal de omzet in september, gecorrigeerd voor valuta-effecten, ongeveer op hetzelfde niveau liggen als vorig jaar. Het bedrijf waarschuwt bovendien dat de druk op de resultaten door prijsverlagingen in het vierde kwartaal iets hoger zal zijn dan vorig jaar.