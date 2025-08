Ondanks omzetdaling keert Capri Holdings terug naar winst in eerste kwartaal

Het Amerikaanse modeconcern Capri Holdings Limited heeft in het eerste kwartaal van boekjaar 2025/26 de verwachtingen overtroffen. Hoewel het bedrijf een aanzienlijke omzetdaling moest incasseren, kon het, dankzij aanzienlijk lagere kosten, in tegenstelling tot dezelfde periode vorig jaar wel winst boeken. Dit blijkt uit de actuele resultaten die woensdag zijn gepubliceerd.

In het eerste kwartaal, dat op 28 juni werd afgesloten, bedroeg de omzet uit voortgezette bedrijfsactiviteiten – exclusief de bijdragen van het merk Versace, waarvan de verkoop aan modeconcern Prada SpA medio april werd overeengekomen – 797 miljoen Amerikaanse dollar (686 miljoen euro). Daarmee daalde de omzet met 6,0 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten kromp de omzet met 7,7 procent.

Kostenbesparingen stimuleren het resultaat

De twee overgebleven merken in de portefeuille na de verkoop van Versace leden beide verliezen. De omzet van Michael Kors daalde met 5,9 procent tot 635 miljoen Amerikaanse dollar. De omzet van Jimmy Choo daalde met 6,4 procent tot 162 miljoen Amerikaanse dollar.

Dankzij aanzienlijk lagere kosten kon het concern zijn operationele winst, die in dezelfde periode vorig jaar elf miljoen Amerikaanse dollar bedroeg, verhogen tot 16 miljoen Amerikaanse dollar. Onder de streep stond een nettowinst van 53 miljoen Amerikaanse dollar (46 miljoen euro) toerekenbaar aan de aandeelhouders. In het eerste kwartaal van vorig jaar had de bedrijvengroep als gevolg van de verliezen van Versace nog een overeenkomstig verlies van 14 miljoen Amerikaanse dollar moeten boeken. De nettowinst uit voortgezette bedrijfsactiviteiten steeg van vijf naar 56 miljoen Amerikaanse dollar.

CEO John Idol ziet vooruitgang in strategische initiatieven

Voorzitter en CEO John Idol zag de gepresenteerde resultaten als een bevestiging van de strategische koers: “We zijn bemoedigd door onze resultaten in het eerste kwartaal. De trends zijn continu verbeterd, waardoor zowel de omzet als de winst per aandeel onze verwachtingen hebben overtroffen”, verklaarde hij in een verklaring. “Deze resultaten laten zien welke vooruitgang we boeken bij de implementatie van onze strategische initiatieven om onze luxemodehuizen nieuw leven in te blazen. Het is nog vroeg, maar we zien de eerste tekenen dat onze strategieën werken.”

Gezien de recente ontwikkelingen heeft het management zijn omzetprognose voor het lopende boekjaar 2025/26 licht verhoogd. Het verwacht nu een omzet tussen de 3,37 en 3,45 miljard Amerikaanse dollar. De winstdoelstellingen bleven ongewijzigd. Er wordt nog steeds een operationele winst van ongeveer 100 miljoen Amerikaanse dollar en een verwaterde winst per aandeel tussen de 1,20 en 1,40 Amerikaanse dollar verwacht.