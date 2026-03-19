Ondanks omzetdaling: Lenzing verbetert bedrijfsresultaat

De Oostenrijkse vezelproducent Lenzing AG noteert in het boekjaar 2025 een lichte omzetdaling. Het bedrijfsresultaat overtreft daarentegen, dankzij omvangrijke besparingsmaatregelen, het niveau van vorig jaar. Dit blijkt uit een persbericht van het bedrijf.

De groepsomzet voor het afgelopen jaar komt uit op 2,6 miljard euro. Dit komt neer op een min van 2,3 procent ten opzichte van 2024. De bedrijfsontwikkeling wordt met name in de tweede helft van het jaar beïnvloed door ‘externe factoren zoals internationale douanemaatregelen, een terughoudende vraag en dalende marktprijzen’, aldus het bedrijf.

De groep realiseert omvangrijke kostenbesparingen

Dankzij omvangrijke hervormingen binnen het lopende prestatieprogramma stijgt het resultaat voor rente, belastingen en afschrijvingen (EBITDA), gecorrigeerd voor herstructureringskosten, met 7,6 procent naar 425,6 miljoen euro. Naar eigen zeggen realiseert de groep in het afgelopen jaar kostenbesparingen van meer dan 200 miljoen euro. Het nettoverlies, dat vorig jaar 138,3 miljoen euro bedroeg, wordt ondanks eenmalige lasten door bijzondere waardeverminderingen teruggebracht tot 135,2 miljoen euro.

Het bestuursteam, dat de groep gezamenlijk leidt sinds het aftreden van CEO Rohit Aggarwal, toont zich over het algemeen tevreden met de ontwikkeling. “We zetten de transformatie van de Lenzing Groep vastberaden voort. In 2025 hebben we onder moeilijke omstandigheden aanzienlijke vooruitgang geboekt: een hogere EBITDA, een verbeterde vrije kasstroom en aanzienlijke kostenbesparingen”, verklaart het in een verklaring. “Met het prestatieprogramma, de organisatorische doorontwikkeling en gerichte investeringen in onze locaties versterken we de winstgevendheid en zetten we de premiumstrategie consequent voort. Zo creëren we stabiliteit voor vandaag en groeikansen voor de toekomst.”

Gezien de volatiele marktomstandigheden is het management voor 2026 echter voorzichtig. “Handelspolitieke onzekerheden en geopolitieke spanningen – inclusief de indirecte gevolgen van het conflict tussen de Verenigde Staten en Iran op de energiemarkten, toeleveringsketens en het consumentenvertrouwen – remmen de wereldwijde ontwikkeling en leiden tot beperkte zichtbaarheid. De prijzen op de markt voor generieke vezels blijven naar verwachting onder druk staan door verdere capaciteitsuitbreidingen”, aldus een verklaring. In het eerste kwartaal is echter een ‘licht verbeterde prijsontwikkeling en vraag in de pulp- en vezelactiviteiten’ waargenomen.