Ondanks omzetdaling: Takko meldt resultaatverbetering in eerste halfjaar

Duitse textieldiscounter Takko Fashion heeft in de eerste helft van het boekjaar 2025/26 te maken met een lichte omzetdaling. Het aangepaste bedrijfsresultaat is echter hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Volgens een maandag gepubliceerd persbericht boekt de retailer onlangs ‘aanzienlijke vooruitgang bij de implementatie van zijn groeistrategie, ondanks uitdagende marktomstandigheden’.

In het eerste halfjaar, dat eindigde op 31 juli, bedraagt de aangepaste netto-omzet van het bedrijf 631 miljoen euro. Dit komt neer op een daling van 0,7 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In het tweede kwartaal dalen de desbetreffende inkomsten met 1,5 procent tot 343,5 miljoen euro.

De aangepaste EBITDA stijgt met zes procent

Ondanks de lichte omzetdaling boekt de retailer in de eerste helft van het jaar vooruitgang op het gebied van winstgevendheid. Het voor bijzondere posten gecorrigeerde resultaat voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie (EBITDA) overtreft het niveau van vorig jaar met zes procent en bereikt een hoogte van 103,3 miljoen euro.

Het management ziet zich door de huidige resultaten bevestigd in zijn strategie. “De robuuste resultaten benadrukken de aanhoudende focus van het bedrijf op de optimalisatie van het aanbod en kostenefficiëntie”, aldus een persbericht.

Volgens eigen opgave opent Takko in de loop van het eerste halfjaar 22 nieuwe filialen en moderniseert het 74 bestaande locaties in heel Europa. Het doel blijft om in de komende drie jaar 300 nieuwe winkels te openen. Het bedrijf ziet zichzelf op de goede weg: “Met verdere geplande openingen in de tweede helft van het jaar is Takko Fashion strategisch goed gepositioneerd om zijn expansiedoelen te bereiken”, aldus de retailer.