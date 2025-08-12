Ondanks omzetstijging: On in het tweede kwartaal in de rode cijfers

De Zwitserse sportartikelenleverancier On Holding AG heeft in het tweede kwartaal van 2025 een nieuw omzetrecord behaald. Negatieve wisselkoerseffecten leidden echter tot een aanzienlijk verlies. Desalniettemin verhoogde de sneakerspecialist dinsdag zijn jaarprognoses vanwege de onverwacht sterke groei van de operationele activiteiten.

Omzet in Aziatisch-Pacifisch gebied meer dan verdubbeld

In de periode april tot en met juni bedroeg de omzet 749,2 miljard Zwitserse frank (796,3 miljard euro). Dit is een stijging van 32,0 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar en overtrof de marktverwachtingen. Gecorrigeerd voor wisselkoersveranderingen steeg de omzet met 38,2 procent.

De eigen retail was de belangrijkste groeimotor, met een plus van 47,2 procent tot 308,3 miljoen Zwitserse frank. In de groothandel steeg de omzet met 23,1 procent tot 441,0 miljard Zwitserse frank.

De omzetontwikkeling was opnieuw het meest dynamisch in de Aziatisch-Pacifische regio. Daar was de omzet met 119,2 miljoen Zwitserse frank meer dan het dubbele ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar (101,3 procent stijging).

In Amerika groeide de omzet met 16,8 procent tot 432,3 miljoen Zwitserse frank. In de EMEA-regio, die Europa, het Midden-Oosten en Afrika omvat, bedroeg de omzet 197,8 miljoen Zwitserse frank. Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar steeg de omzet met 42,9 procent.

Aangepaste EBITDA stijgt met 50 procent

Dankzij het hogere omzetaandeel van de eigen retail en verdere efficiëntieverbeteringen steeg de brutomarge van 59,9 naar 61,5 procent. Het voor bijzondere posten gecorrigeerde bedrijfsresultaat (EBITDA) steeg met 50,0 procent tot 136,1 miljoen Zwitserse frank.

Vanwege negatieve wisselkoerseffecten moest het bedrijf echter een nettoverlies van 40,9 miljoen Zwitserse frank (43,5 miljoen euro) rapporteren. In hetzelfde kwartaal vorig jaar behaalde On nog een winst van 30,8 miljoen Zwitserse frank.

Over het gehele eerste halfjaar bereikte de omzet een niveau van bijna 1,48 miljard Zwitserse frank, een stijging van 37,2 procent . De nettowinst daalde met 87,1 procent tot 15,8 miljoen Zwitserse frank.

Management verhoogt jaarprognoses

Gezien de sterke omzetgroei en de verbetering van de operationele winstgevendheid heeft het management zijn jaarprognoses verhoogd. Voor 2025 wordt nu een valuta-gecorrigeerde omzetgroei van ten minste 31 procent verwacht tot ten minste 2,91 miljard Zwitserse frank. Eerder werd een valuta-gecorrigeerde groei van ten minste 28 procent tot meer dan 2,86 miljard Zwitserse frank voorspeld.

De brutomarge zal naar verwachting in het lopende jaar 60,5 tot 61,0 procent bedragen, na een eerdere verwachting van 60,0 tot 60,5 procent. De doelstelling voor de EBITDA-marge, die voorheen 16,5 tot 17,5 procent bedroeg, is geconcretiseerd tot 17,0 tot 17,5 procent.