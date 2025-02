Ondanks positief Q4 stelt Wolverine Worldwide's prognose voor 2025 beleggers teleur

Schoenen- en kledinggigant Wolverine Worldwide voldoet aan de winstverwachtingen voor het vierde kwartaal en overtreft de omzetverwachtingen nipt, maar de prognoses voor 2025 blijven achter bij de verwachtingen van Wall Street.

Het bedrijf boekt een aangepaste winst per aandeel van 42 cent voor het vierde kwartaal, wat overeenkomt met de voorspellingen van analisten. De omzet bereikt 494,7 miljoen dollar (474,2 miljoen euro), iets meer dan de verwachte 492,12 miljoen dollar.

Chris Hufnagel, president en CEO van Wolverine Worldwide, is tevreden met de prestaties van het bedrijf. "In het vierde kwartaal overtroffen we onze verwachtingen voor omzet en winst en zorgden we voor groei als bedrijf, met betere resultaten dan verwacht voor 2024", zegt Hufnagel.

Voor het fiscale jaar 2025 verwacht Wolverine Worldwide een omzet tussen de 1,795 miljard dollar en 1,825 miljard dollar (tussen de 1,72 en 1,75 miljard euro), wat neerkomt op een groei van ongeveer 2,5 procent tot 4,3 procent.

Deze prognose blijft achter bij de Wall Street-schatting van 1,85 miljard dollar (1,77 miljard euro). Bovendien ligt de prognose van het bedrijf voor aangepaste winst per aandeel, variërend van 1,05 dollar tot 1,20 dollar, lager dan de consensusraming van 1,34 dollar.