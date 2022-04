Ondanks problemen in China verhoogt Uniqlo-moeder Fast Retailing winst in eerste half jaar aanzienlijk

De Japanse retailgroep Fast Retailing Co Ltd heeft de eerste helft van boekjaar 2021/22 afgesloten met een kleine stijging van de omzet en een aanzienlijke stijging van de winst. De aangescherpte coronamaatregelen in China hebben het groeitempo echter vertraagd, zo meldt het moederbedrijf van Uniqlo donderdag. De onderneming schreef het feit dat toch nieuwe recordcijfers werden behaald toe aan de "diversificatie van de inkomstenpijlers" als onderdeel van de expansiestrategie. De sterke groei in de VS, Europa en de Zuid- en Zuidoost-Aziatische markten heeft de verliezen in Japan en China ruimschoots gecompenseerd.

In de zes maanden vóór 28 februari behaalde de groep een omzet van 1,22 biljoen Japanse yen (8,91 miljard euro). Dit was 1,3 procent meer dan dezelfde periode in het voorgaande boekjaar. Het belangrijkste merk Uniqlo had echter te kampen met problemen op zijn traditionele kernmarkten: in Japan daalden de inkomsten met 10,2 procent tot 442,5 miljard Japanse yen. Bovendien daalde de verkoop op het vasteland van China. Daar hadden de beperkingen die waren opgelegd als gevolg van het stijgende aantal Covid-gevallen de vraag getemperd, zo meldt het bedrijf.

Sterke groei in Europa, de VS en Zuidoost-Azië maakt verliezen in Japan en China meer dan goed

Een sterke omzetstijging in andere Aziatische markten en in Oceanië, alsook in de VS en Europa, zorgde er echter voor dat Uniqlo "indrukwekkende" resultaten kon boeken in het buitenland, ondanks de problemen in China, aldus Fast Retailing. In totaal bedroeg de halfjaaromzet van het Uniqlo International-segment 593,2 miljard Japanse yen, 13,7 procent meer in vergelijking met dezelfde periode in het voorgaande jaar.

De inkomsten van het merk GU daalden met 7,4 procent tot 122,8 miljard Japanse yen, wat de groep gedeeltelijk toeschreef aan het ongewoon zachte herfstweer en de leveringsmoeilijkheden van de winterartikelen. De Global Brands divisie, waartoe de kleinere merken van de groep zoals Theory, Comptoir des Cotonniers en Princesse Tam Tam behoren, behaalde een omzet van 58,9 miljard Japanse yen, en noteerde het bedrijf een groei van 8,1 procent.

Niet in de laatste plaats dankzij aanzienlijke winstverbeteringen in de VS en Europa kon Fast Retailing zijn bedrijfsresultaat in de eerste helft van het jaar sterk opvoeren: tot 189,2 miljard Japanse yen, 12,7 procent meer dan dezelfde periode in vorig boekjaar. De nettowinst toe te rekenen aan de aandeelhouders steeg zelfs met 38,7 procent tot 146,8 miljard Japanse yen (1,07 miljard euro).

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited.de