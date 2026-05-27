Ondanks recordomzet: Abercrombie & Fitch boekt minder winst in eerste kwartaal

De Amerikaanse modegroep Abercrombie & Fitch Co. behaalt in het eerste kwartaal van het boekjaar 2026/27 een nieuwe recordomzet, maar het resultaat is lager.

Volgens een woensdag gepubliceerd bericht bedraagt de omzet in de dertien weken tot 2 mei circa 1,11 miljard Amerikaanse dollar (957 miljoen euro). Dit is een stijging van 2 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar en een nieuw record in de geschiedenis van het bedrijf op het gebied van kwartaalomzet. Na correctie voor wisselkoerseffecten is de omzet echter met 1 procent gedaald.

De lichte stijging is te danken aan de Abercrombie-divisie, waarvan de omzet met 3 procent stijgt naar 564,7 miljoen Amerikaanse dollar. Wisselkoersgecorrigeerd is dit nagenoeg onveranderd ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. De omzet van het Hollister-segment ligt met 549,1 miljoen Amerikaanse dollar iets onder het niveau van vorig jaar. Wisselkoersgecorrigeerd is er een daling van 2 procent.

De gevolgen van de oorlog in Iran remmen de omzetontwikkeling

In Amerika is er een positieve ontwikkeling in de groepsomzet. Daar is een stijging van 3 procent (wisselkoersgecorrigeerd plus 1 procent) naar 899,9 miljoen Amerikaanse dollar. De regio Azië-Pacific laat een nog dynamischere ontwikkeling zien met een plus van 24 procent (wisselkoersgecorrigeerd plus 15 procent) naar 46,5 miljoen Amerikaanse dollar.

In de EMEA-regio, die Europa, het Midden-Oosten en Afrika omvat, is er echter een daling. Daar is een omzetdaling van 10 procent (wisselkoersgecorrigeerd min 11 procent) naar 167,4 miljoen Amerikaanse dollar. De groep wijt de daling onder meer aan de gevolgen van de oorlog in Iran, die de vraag in de regio onder druk zet. Dit treft vooral de Hollister-divisie.

De jaarprognoses blijven ongewijzigd

Hogere operationele kosten drukken het resultaat. De operationele winst daalt met 12,5 procent naar 88,8 miljoen Amerikaanse dollar. De nettowinst voor aandeelhouders daalt met 16,5 procent naar 67,1 miljoen Amerikaanse dollar (57,7 miljoen euro), maar overtreft daarmee wel de verwachtingen.

De recente cijfers zijn voor het management geen aanleiding om de jaarprognoses te wijzigen. Voor 2026/27 rekent de groep dus nog steeds op een omzetgroei van drie tot vijf procent, een operationele marge tussen 12,0 en 12,5 procent en een verwaterde winst per aandeel tussen 10,20 en 11,00 Amerikaanse dollar.