Ondanks recordomzet: Abercrombie & Fitch boekt minder winst

De Amerikaanse modegroep Abercrombie & Fitch Co. heeft in het boekjaar 2025/26 zoals verwacht een nieuwe recordomzet behaald. De winst bleef echter achter bij het niveau van vorig jaar. Voor het lopende jaar voorspelt het bedrijf op woensdag een verdere omzetstijging.

Het merk Hollister blijft de groeimotor

In het afgelopen boekjaar, dat eindigde op 31 januari, bedroeg de groepsomzet 5,27 miljard Amerikaanse dollar (4,53 miljard euro). Dit komt overeen met een stijging van zes procent ten opzichte van vorig jaar en is in lijn met de huidige prognose. Op vergelijkbare basis – gecorrigeerd voor winkeloppervlakte en valuta – stegen de opbrengsten met drie procent.

De nieuwe recordomzet is te danken aan de Hollister-divisie, die een plus van 15 procent realiseerde tot 2,74 miljard Amerikaanse dollar. Deze groei was voldoende om lichte verliezen in het Abercrombie-segment ruimschoots te compenseren. In dit segment daalden de opbrengsten met 1 procent tot 2,52 miljard Amerikaanse dollar.

De groepsomzet ontwikkelde zich positief in alle marktregio's. In Amerika stegen de opbrengsten met 7 procent tot 4,29 miljard Amerikaanse dollar. In de EMEA-regio, die Europa, het Midden-Oosten en Afrika omvat, was er een stijging van 6 procent tot 818,1 miljoen Amerikaanse dollar. De Aziatisch-Pacifische regio noteerde een groei van 5 procent tot 157,8 miljoen Amerikaanse dollar.

Het management voorspelt verdere omzetgroei

Hogere kosten zorgden er echter voor dat de winst achterbleef bij het niveau van vorig jaar. Het operationele resultaat daalde met 5,6 procent tot 699,1 miljoen Amerikaanse dollar. De nettowinst toerekenbaar aan aandeelhouders daalde met 10,5 procent tot 506,9 miljoen Amerikaanse dollar (435,6 miljoen euro). De verwaterde winst per aandeel, die vorig jaar 10,69 Amerikaanse dollar bedroeg, kromp naar 10,46 Amerikaanse dollar.

Voor het lopende jaar voorspelt het management nu een omzetgroei van 3 tot 5 procent en een verwaterde winst per aandeel tussen 10,20 en 11,00 Amerikaanse dollar. De momenteel te voorziene effecten van het huidige douanebeleid van de Amerikaanse overheid zijn hierin al meegenomen. Het bedrijf kondigde bovendien aan zijn aandeleninkoopprogramma voort te zetten. Het plan is om in de loop van het jaar eigen aandelen ter waarde van circa 450 miljoen Amerikaanse dollar in te kopen.