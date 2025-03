Ondanks recordomzet: jaarwinst Hugo Boss daalt met 17 procent

Duits Modeconcern Hugo Boss AG heeft zijn omzet in boekjaar 2024 naar een nieuw recordniveau getild. De winst bleef echter aanzienlijk achter bij die van het voorgaande jaar. Dit blijkt uit het jaarverslag dat het bedrijf donderdag publiceerde.

Jaaromzet stijgt met drie procent

De concernomzet bereikte vorig jaar een hoogte van 4,31 miljard euro. Daarmee groeide de omzet met drie procent ten opzichte van 2023 en was daarmee hoger dan ooit tevoren in de bedrijfsgeschiedenis. Gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten steeg de omzet eveneens met drie procent.

Bij het hoofdmerk Boss steeg de omzet van herenkleding met twee procent naar 3,33 miljard euro en van dameskleding met drie procent naar 297 miljoen euro. Het label Hugo realiseerde een plus van vier procent naar 682 miljoen euro.

Zwakke vraag in China remt omzetgroei

In de EMEA-regio, die Europa, het Midden-Oosten en Afrika omvat, steeg de concernomzet met twee procent (valuta-gecorrigeerd +3 procent) naar circa 2,62 miljard euro, in Amerika groeide de omzet met zeven procent (valuta-gecorrigeerd +8 procent) naar 1,02 miljard euro.

Minder positief verliep de business in de regio Azië-Pacific. Door de zwakke vraag in China daalde de omzet in de regio met vier procent (valuta-gecorrigeerd -2 procent) naar 553 miljoen euro. De wereldwijde licentie-inkomsten stegen met vier procent naar 109 miljoen euro.

Resultaat blijft achter bij voorgaand jaar

Ondanks een licht verbeterde brutomarge en uitgebreide kostenbesparingen daalde het bedrijfsresultaat (EBIT) ten opzichte van het voorgaande jaar met twaalf procent naar 361 miljoen euro. De nettowinst die aan de aandeelhouders toekomt, kromp met 17 procent naar 213 miljoen euro.

CEO Daniel Grieder benadrukte de successen bij de implementatie van het recente hervormingsconcept. "Sinds de introductie van 'Claim 5' in 2021 hebben we duidelijke vooruitgang geboekt met onze strategische prioriteiten en bovengemiddelde groei gerealiseerd", verklaarde hij in een statement, verwijzend naar de "sterke performance in het laatste kwartaal".

Management voorspelt stijging bedrijfsresultaat voor 2025

De vooruitzichten voor het lopende jaar zijn echter gematigd. "Macro-economische en geopolitieke onzekerheden blijven in 2025 hoog, waarbij het gedempte consumentenvertrouwen de bedrijfsontwikkeling drukt", erkende het concern.

De concernomzet zal volgens het bedrijf "naar verwachting grotendeels op het niveau van vorig jaar blijven". Er wordt een omzet tussen de 4,2 en 4,4 miljard euro verwacht, wat overeenkomt met een ontwikkeling tussen min 2 en plus 2 procent.

Tegelijkertijd rekent het management op vooruitgang bij het resultaat. De EBIT zal in 2025 naar verwachting tussen de 380 en 440 miljoen euro liggen en daarmee met vijf tot 22 procent stijgen ten opzichte van het voorgaande jaar. Voor de EBIT-marge, die in 2024 op 8,4 procent lag, wordt een verbetering naar 9,0 tot 10,0 procent verwacht. Een "evenwichtige aanpak tussen strategische investeringen en kostenefficiëntie" moet de "stijging van de winstgevendheid waarborgen", aldus het concern.