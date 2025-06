Ondanks rode cijfers: PVH overtreft verwachtingen in eerste kwartaal

Het Amerikaanse kledingconcern PVH Corporation heeft in het eerste kwartaal van boekjaar 2025/26 de marktverwachtingen overtroffen met een verrassende omzetstijging. Gezien de recente verhoging van importheffingen in de Verenigde Staten verlaagde het moederbedrijf van Calvin Klein en Tommy Hilfiger echter haar winstverwachting voor het lopende boekjaar.

Het concern realiseert een verrassende omzetstijging

In het eerste kwartaal, dat eindigde op 4 mei, bedroeg de concernomzet volgens een woensdagavond gepubliceerd bedrijfsverslag circa 1,98 miljard Amerikaanse dollar (1,74 miljard euro). Dit kwam overeen met een stijging van twee procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Gecorrigeerd voor wisselkoersveranderingen steeg de omzet eveneens met twee procent. Analisten hadden vooraf een lichte omzetdaling verwacht.

De onverwachte plus had de bedrijvengroep te danken aan een stijging van 3 procent tot 1,05 miljard Amerikaanse dollar bij het merk Tommy Hilfiger. Deze stijging was te danken aan omzetgroei in Amerika en de EMEA-regio (Europa, Midden-Oosten en Afrika).

De omzet van Calvin Klein lag met 886,1 miljoen Amerikaanse dollar echter licht onder het niveau van vorig jaar. Valutagecorrigeerd bleef de omzet vrijwel gelijk. Het segment Heritage Brands, waarin de kleinere merken van het concern worden beheerd, noteerde een daling van bijna 5 procent tot 49,4 miljoen Amerikaanse dollar.

Negatieve bijzondere posten drukken PVH in de rode cijfers

Niet in de laatste plaats als gevolg van hogere prijsverlagingen en gestegen vrachtkosten daalde de brutomarge van het concern van 61,4 naar 58,6 procent. Daarnaast drukten waardeverminderingen en negatieve valuta-effecten het resultaat.

Zo moest het bedrijf een nettoverlies van 44,8 miljoen Amerikaanse dollar (39,2 miljoen euro) rapporteren, na een winst van 151,4 miljoen Amerikaanse dollar in het eerste kwartaal van het voorgaande jaar. Zonder bijzondere posten daalde de nettowinst met zeventien procent tot 118,6 miljoen Amerikaanse dollar, maar overtrof daarmee de prognoses van het management.

Het management verlaagt de winstverwachting voor het lopende jaar

Financieel directeur Zac Coughlin noemde de kwartaalcijfers ‘solide’, maar wees ook op de moeilijke marktomstandigheden. ‘We opereren in een zeer dynamische en onzekere macro-economische omgeving die van invloed is op onze branche, onze klanten en onze bedrijfsresultaten’, benadrukte hij.

Gezien de recente ontwikkelingen en de verwachte gevolgen van het Amerikaanse handelsbeleid corrigeerde het concern haar winstdoelstelling voor het lopende jaar naar beneden. De verwachting voor de winst per aandeel, gecorrigeerd voor bijzondere posten, die eerder tussen de 12,40 en 12,75 Amerikaanse dollar lag, werd verlaagd naar 10,75 tot 11,00 Amerikaanse dollar.

De omzetverwachtingen bleven echter ongewijzigd. Het bedrijf verwacht dus nog steeds dat de omzet ten opzichte van vorig jaar minstens gelijk blijft of zelfs licht stijgt.