Ondanks winstdaling: PVH overtreft verwachtingen in derde kwartaal

Het Amerikaanse modeconcern PVH Corporation overtreft in het derde kwartaal van boekjaar 2025/26 de managementdoelstellingen. Het moederbedrijf van Calvin Klein en Tommy Hilfiger past hierop woensdagavond de jaarprognoses aan.

In het jongste kwartaal, afgesloten op 2 november, bereikt de groepsomzet een hoogte van circa 2,29 miljard Amerikaanse dollar (1,97 miljard euro), een stijging van 1,7 procent ten opzichte van vorig jaar. Gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten dalen de opbrengsten met 0,8 procent, een resultaat boven de bedrijfsverwachtingen.

Omzetgroei voor beide kernmerken

Beide kernmerken dragen bij aan de groei. De kwartaalomzet van Tommy Hilfiger stijgt met 1,4 procent naar bijna 1,22 miljard Amerikaanse dollar. Dit is volgens het bedrijf mede te danken aan de toegenomen vraag naar producten uit belangrijke lifestyle-segmenten.

Calvin Klein behaalt dankzij groei in kerncategorieën als ondergoed en denim een plus van 2,4 procent en komt uit op 1,02 miljard Amerikaanse dollar. De omzet van de kleinere labels van het concern bedraagt in totaal 58,4 miljoen Amerikaanse dollar, een daling van 3,2 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

Hogere invoerrechten drukken resultaat

De brutomarge van het concern daalt op jaarbasis van 58,4 naar 56,3 procent. Het bedrijf wijt dit aan hogere invoerrechten in de Verenigde Staten, gestegen vrachtkosten en meer kortingen.

Het resultaat voor rente en belastingen (EBIT) loopt hierdoor vergeleken met vorig jaar met 1,3 procent terug tot 180,8 miljoen Amerikaanse dollar. De gerapporteerde nettowinst daalt door hogere belastinglasten van 131,9 naar 4,2 miljoen Amerikaanse dollar (3,6 miljoen euro).

Gecorrigeerd voor bijzondere posten daalt de kwartaalwinst met 20,6 procent naar 135,4 miljoen Amerikaanse dollar. De aangepaste winst per aandeel krimpt van 3,03 naar 2,83 Amerikaanse dollar. Dit ligt echter ruim boven de bedrijfsprognose van 2,35 tot 2,50 Amerikaanse dollar.

Management scherpt jaarprognoses aan

Gezien de recente resultaten en de start van het kerstseizoen die volgens het bedrijf ‘volgens plan’ verloopt, scherpt het management de prognoses voor het hele jaar aan. De verwachting is nu een omzetgroei met een laag eencijferig percentage. Eerder werd uitgegaan van een gelijkblijvende of licht verbeterde omzet.

De bandbreedte voor de voor bijzondere posten gecorrigeerde winst per aandeel, voorheen tussen 10,75 en 11,00 Amerikaanse dollar, wordt vernauwd tot 10,85 tot 11,00 Amerikaanse dollar."

Het Amerikaanse modeconcern PVH Corporation overtreft in het derde kwartaal van boekjaar 2025/26 de managementdoelstellingen. Het moederbedrijf van Calvin Klein en Tommy Hilfiger past hierop woensdagavond de jaarprognoses aan.