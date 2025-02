Under Armour overtreft verwachtingen ondanks winstdaling Q3

De Amerikaanse sportkledingfabrikant Under Armour Inc. overtreft in het derde kwartaal van boekjaar 2024/25 de verwachtingen, ondanks een aanzienlijke winstdaling. Vandaag kondigt het bedrijf een iets optimistischere vooruitblik voor het hele jaar aan.

Samenvatting Ondanks een algemene omzetdaling overtreft Under Armour de verwachtingen in het derde kwartaal.

De EMEA-regio toont groei, terwijl andere internationale markten dalen.

Ondanks een lagere winst, voorspelt het management een iets optimistischer resultaat voor het hele boekjaar.

In de periode van oktober tot december behaalt Under Armour een omzet van 1,40 miljard Amerikaanse dollar (1,35 miljard euro). Dit bedrag ligt 6 procent onder het niveau van hetzelfde kwartaal vorig jaar, maar valt aanzienlijk hoger uit dan voorspeld.

Omzetgroei in de EMEA-regio

In Noord-Amerika daalt de omzet met acht procent tot 844 miljoen dollar. Internationaal daalt de omzet met één procent (valutagecorrigeerd min 2 procent) tot 558 miljoen euro. De EMEA-regio, die Europa, het Midden-Oosten en Afrika omvat, groeit met vijf procent (valutagecorrigeerd plus 3 procent), maar deze groei compenseert niet de verliezen in de Aziatisch-Pacifische regio (min 5 procent, valutagecorrigeerd min 6 procent) en Latijns-Amerika (min 16 procent, valutagecorrigeerd min 9 procent).

Dankzij lagere product- en vrachtkosten en minder kortingen stijgt de brutomarge van 45,1 naar 47,5 procent. Het bedrijfsresultaat daalt echter met 81 procent tot 13,5 miljoen dollar door hogere distributiekosten en uitgaven voor herstructureringsmaatregelen. De nettowinst zakt van 110,8 miljoen dollar vorig jaar naar 1,23 miljoen dollar (1,19 miljoen euro).

Management kijkt iets optimistischer naar de rest van het jaar

Op basis van de resultaten past het management de jaarprognoses aan. Het bedrijf verwacht nu een omzetdaling van tien procent in 2024/25, terwijl eerder een daling in de "lage dubbele cijfers" werd voorzien.

De prognose voor de gecorrigeerde bedrijfswinst stijgt van tussen de 165 en 185 miljoen dollar naar tussen de 185 en 195 miljoen dollar. De verwachte bandbreedte voor het gerapporteerde verwaterde verlies per aandeel ligt nu tussen 0,48 en 0,50 dollar, in plaats van de eerder voorspelde 0,48 tot 0,51 dollar.