Onderbroeken-abonnement On That Ass wint Zilveren FD Gazellen Award 2021

On That Ass heeft een Zilveren FD Gazellen Award in de wacht gesleept. In de categorie middelgroot in de regio Zuid landde het bedrijf op de tweede plek, zo meldt het bedrijf voor onderbroeken abonnementen in een persbericht.

FD Gazellen Awards worden elk jaar uitgereikt aan de snelst groeiende bedrijven in Nederland. Voor de uitreiking van 2021 werd gekeken naar bedrijven die van 2018 tot en met 2020 minstens 20 procent omzetgroei hadden, in 2018 minstens 250.000 euro omzetten en in 2020 winstgevend waren. On That Ass behaalde in de periode van 2018 tot en met 2020 een omzetgroei van 361 procent, aldus het persbericht.

On That Ass was al tweemaal eerder onderdeel van de snelstgroeiende bedrijven van Nederland, maar nog niet eerder behaalde het een podiumplek. Gekeken naar alle bedrijven in Nederland, dus niet opgesplitst in regio’s staat On That Ass dit jaar op de 31ste plek.