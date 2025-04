Ondergoed- en badmodemerk L. Ten Cate weer gedeeltelijk terug in handen van de familie

Nederlands ondergoed- en badmodemerk L. Ten Cate is weer gedeeltelijk in handen van de familie. Investeringsmaatschappij Antea, die in 2015 een belang van 90 procent nam in het bedrijf, heeft haar belang verkocht aan een regionale investeringsmaatschappij Wadinko en familielid Egbert ten Cate, zo maakt het Nederlandse merk bekend in een persbericht.

Nu Antea zijn belang heeft verkocht aan Wadinko en Egbert ten Cate kijkt het bedrijf naar verdere mogelijkheden op het gebied van expansie en innovatie, zo staat in het persbericht. Zo wordt er gekeken naar innovatie binnen materialen, uitbreiding van het assortiment en een verscherpte focus op de klantbeleving.

Het merk schrijft dat de betrokkenheid van een familielid als investeerder [Egbert ten Cate], in combinatie met de expertise en financiële steun van Wadinko, het belang van continuïteit en de authentieke waarde wordt benadrukt waarop het merk is gebouwd.

“De komst van deze nieuwe investeerders is een fantastische stap vooruit voor L. ten Cate,”, aldus Herman Hoexum, CEO van het merk. “Met de steun van Wadinko en Egbert ten Cate kunnen we onze ambities op het gebied van productontwikkeling, duurzaamheid en groei verder vormgeven. Het voelt bijzonder dat het familie-DNA opnieuw een prominente rol speelt in de toekomst van ons merk, terwijl Wadinko ons voorziet van waardevolle strategische ondersteuning. Na Antea die L. ten Cate 10 jaar heeft ondersteund, zijn wij er opnieuw in geslaagd een lange termijn- investeerder aan boord te halen.”

L. Ten Cate is opgericht in 1952 door Loets ten Cate. Het bedrijf belandde in 1992 in handen van de Twentse ondernemer en investeerder Geert Steinmeijer. In 2015 verkocht hij, als grootaandeelhouder, het bedrijf aan Antea, dat 90 procent van de aandelen in handen kreeg. Buy-in manager Jeroen van Douveren kreeg de overige 10 procent in handen. De overname ‘kwam destijds goed van pas bij de internationale groeiambities van het bedrijf’. Nu, tien jaar later, belandt 90 procent van de aandelen weer terug in de handen van de familie Ten Cate.