Ondernemer moet langer wachten op TVL-steun

Het TVL-loket voor het tweede kwartaal gaat pas in de tweede helft van juni open, zo is te lezen op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Het betekent dat de ondernemers dus langer dan verwacht moeten wachten op de coronasteun voor vaste lasten.

De reden voor de vertraging is dat er een verandering in het aanvraagsysteem doorgevoerd wordt. Zo kunnen ondernemers kiezen of ze als referentieperiode het tweede kwartaal van 2019 kiezen of het derde kwartaal van 2020. “Het bieden van de keuze is een ingewikkelde aanpassing van de TVL. met de keuze helpen we veel ondernemers, máár het kost wel tijd om deze uitbreiding door te voeren. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en RVO doen er alles aan om de vertraging te beperken,” aldus de website.

Dat het loket pas in de tweede helft van juni opent, betekent dat ondernemers op zijn vroegst aan het begin van juli geld op hun rekening krijgen. Normaal gesproken zou het loket rond deze tijd open gaan.