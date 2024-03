Ondernemersorganisaties waarschuwen dat ondernemers steeds hoger minimumloon niet kunnen dragen

Ondernemersorganisaties MKB Nederland en VNO-NCW waarschuwen de Nederlandse politiek dat de stijgingen van het minimumloon steeds moeilijker worden om te dragen voor ondernemers. De organisaties geven aan dat in de afgelopen anderhalf jaar het minimumloon met ruim 30 procent is gestegen. “Voor veel, met name kleinere bedrijven is het nu bijna niet meer op te brengen.”

De twee organisaties roepen de Tweede Kamer in een brief dan ook op om de voorgenomen extra verhoging van het minimumloon, die gepland staat voor 1 juli 2024, te schrappen. De Tweede Kamer debatteert over de verhoging op donderdag 14 maart.

De verhoging van het minimumloon verhoogt de werkgeverslasten. De lasten zijn harder gestegen dan het nettoloon dat de werknemers overhouden bij de stijging. VNO-NCW en MKB Nederland geven aan dat het naar hun mening beter is om de belasting- en premiedruk te verlagen. Dit zou een effectiever en houdbaarder instrument zijn om de koopkracht van werknemers te verbeteren. “Dan houden ze netto meer over, hoeven de lasten voor ondernemers niet nóg verder omhoog en wordt (meer) werken ook nog eens aantrekkelijker”, aldus de twee organisaties.