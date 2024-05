Ondernemersverenigingen reageren positief op hoofdlijnenakkoord

Ondernemersverenigingen MKB-Nederland en VNO-NCW reageren positief op het hoofdlijnenakkoord van de nieuwe Nederlandse coalitie. Ze zijn onder andere positief over de aandacht voor de rol van het ondernemerschap en het bedrijfsleven, zo is te lezen in een statement.

Eerder aangekondigde plannen gaan voor een deel niet door. De twee organisaties vinden het positief dat de belasting op inkoop van aandelen, de verhoging van belasting in box-2, de versobering van de mkb-winstvrijstelling en de extra verhoging van de CO2-heffing en energiebelasting niet doorgaan. Deze maatregelen zouden schadelijk zijn voor het ondernemings- en investeringsklimaat. Ook de regeldruk voor ondernemers wordt verlaagd en de financieringsopties voor het mkb worden uitgebreid dankzij het uitbouwen van Invest NL (een investeringsinstelling).

Niet alle voornemens van de nieuwe coalitie worden goed ontvangen. Zo zijn er zorgen over het beëindigen van het groeifonds en het korten op de middelen voor onderzoek ‘in een tijd waarin innovatie belangrijker is dan ooit’. MKB-Nederland en VNO-NCW erkennen dat de komende maanden cruciaal zijn omdat veel van de thema’s en voorstellen in het akkoord nog verder uitgewerkt moeten worden in beleidsprogramma’s. “Aandacht voor de uitvoering en stabiliteit van beleid is daarbij cruciaal”, aldus het statement.