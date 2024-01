Ondernemingsraad vindt warenhuisketen Galeria Karstadt Kaufhof klaar voor de toekomst

De ondernemingsraad van Galeria Karstadt Kaufhof acht de warenhuisketen levensvatbaar voor de toekomst, ondanks de turbulentie bij het moederbedrijf Signa.

"Het feit dat de kernbedrijven van de Signa Group nu insolvent zijn, betekent dat we ons kunnen losmaken van de Signa Group en haar belangen," aldus ondernemingsraadvoorzitter Jürgen Ettl tegen het zakenblad 'Wirtschaftswoche'. Als er een nieuwe eigenaar kan worden gevonden die er, "net als wij, belang bij heeft dat Galeria het goed doet, zal het bedrijf klaar zijn voor de toekomst".

Volgens Ettl kan Galeria individuele investeerders of een consortium een rendement tussen de 6 en 17 procent bieden. "We kunnen 3 procent garanderen in slechte tijden en minstens 6 procent in goede tijden." Om dit te bereiken zouden onder andere de huren op de Signa-locaties verlaagd moeten worden naar een marktconform niveau.

Verder banenverlies op het hoofdkantoor in Essen zal waarschijnlijk niet worden voorkomen. "Dit is moeilijk voor mij als lid van de ondernemingsraad," aldus Ettl. "Ik zou elke baan willen behouden. Maar in onze situatie mag het ondernemingsraden niet verboden worden om na te denken."

Het netwerk van bedrijven dat eigendom is van de Oostenrijkse vastgoedmiljardair René Benko, waar Galeria deel van uitmaakt, is door elkaar geschud door stijgende rentetarieven, bouwkosten en energieprijzen. Verschillende onderdelen van de groep zijn insolvent. Galeria Karstadt Kaufhof zelf is weer het moederbedrijf van onder andere het Belgische Inno.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited DE. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.