Ondernemingsraad Vlisco stapt op, spreekt van ‘angstcultuur’ bij textielbedrijf

De volledige ondernemingsraad (OR) van stoffenfabrikant Vlisco stapt per direct op. Volgens de leden van de OR is er bij het bedrijf sprake van een ‘angstcultuur’, zo schrijft de NOS op basis van een persverklaring van de OR. De leden hadden te maken met ‘dreigementen en intimidatie’ vanuit de directie van Vlisco.

“Leden van de OR worden door hun leidinggevenden persoonlijk onder druk gezet om in de ondernemingsraad bepaalde besluiten te nemen,” zo staat in de verklaring. “Dreigementen met ontslag op staande voet en intimidatie werden niet geschuwd. De ondernemingsraad is moegestreden en ziet geen andere uitweg dan af te treden.”

De OR hield zich de afgelopen weken onder meer bezig met de mogelijke overname van Vlisco door Hema-eigenaar Parcom. Vlisco, dat stoffen ontwikkelt voor met name de West-Afrikaanse markt, is nu nog in handen van het Britse Actis. In het adviesproces werd de OR ‘tegengewerkt’ door de directie, zo schrijven de leden. De OR kondigde naast de eigen exit ook een positief advies aan voor de overname, volgens de NOS in de hoop dat Parcom ‘orde op zaken kan stellen’.

Uit communicatie van vakbonden FNV en CNV blijkt dat de problemen bij Vlisco al langer duren. “We hebben tientallen mails gekregen van Vlisco-werknemers”, zegt Sarah Baghat, bestuurder bij FNV, tegenover de NOS. “De laatste vier jaar is het ziekteverzuim flink toegenomen. Er zijn werknemers weggegaan, die heel trots waren op het bedrijf, omdat ze zich onveilig voelden.”

In een brief, in handen van de NOS, schrijft de directie ‘met spijt’ kennis te hebben genomen van de beslissing van de OR om te vertrekken. “De directie heeft altijd gestreefd naar een dynamische, transparante relatie met de OR. Echter, waar het management een reeks culturele waarden van ondernemerschap, professionaliteit, zorgzaamheid en fun probeert te introduceren, ervaart de OR een cultuur van angst. Dit herkennen wij echter niet, maar nemen wij serieus.”